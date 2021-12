Adalet Bakanı Gül: Engelsiz adliye çalışmalarımız sürüyor

Kocaeli Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Gül, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerle sohbet etti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, bu tesisleri yapanları ve büyük bir özveriyle çalışanları tebrik etti.

Engelli bireylerin rehabilitasyonuna katkı sağlayacak önemli bir tesisi görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi sosyal devlet alanında da Türkiye'nin gerçekten çok önemli adımlar attığını vurguladı.

Sosyal devletin nasıl olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Gül, "Bunu en iyi yaşayan aileler olarak sizlersiniz. Bir evde engelli varsa en başta annelerin fedakarlığı, cefakarlığı asla unutulmaz. Onların yaptığının hiçbir zaman karşılığı elbette ödenemez. Ama bir nebze de olsa devlet evde bakım gibi, engellilere her türlü hizmeti verme anlamında bu dokunuşları 19 yıllık hükümetlerimiz döneminde yaptı. Bu konuda adliyelerde de çok önemli çalışmalar yaptık. Engelli vatandaşlarımızın, adliye hizmetlerinden en güzel şekilde yararlanabilmeleri için 'engelsiz adliyeler' çalışmalarımızı yaptık. Bu konudaki çabalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gül, engelli bireylerin her gün hatırlanması gerektiğine ve empati kurulmasını gerektiğine işaret ederek, herkesin engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Engelli bireylere yönelik toplumsal duyarlılığın insani bir görev olduğunu ifade eden Gül, engellilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetlere devam edeceklerini anlattı.

- "Sosyal politikalar alanında özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik önemli hizmetler yapılıyor"

Vali Seddar Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde sosyal politikalar alanında özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Sizlerin her daim yanındayız. Sizleri seviyoruz, sizlerin çektiği her türlü sıkıntıyı içimizde hissediyor ve bunları bir nebze olsa da gidermeye çalışıyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimize yönelik hizmetlerimizi giderek artırıyoruz. Sizleri eşimle evlerinizde de ziyaret ediyoruz. Böylesi güzel mekanlarda sizlere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sizler için ne yapsak az, yanınızdayız. Kapımız, gönlümüz açık. Ne zaman bir sıkıntınız varsa her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde merkezi ziyaret eden Bakan Gül'e de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından engelli mehteran takımının gösterisini izleyen Gül, sahneye çıkarak engellileri tebrik etti ve gül hediye etti.

Bakan Gül, daha sonra Derince ilçesinde yaşayan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'yı ziyaret etti. Yazıcı, çizdiği kara kalem portreyi Bakan Gül'e takdim etti.