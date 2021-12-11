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Ak Parti ilçe Başkanı, skandal görüntüler için kumpas dedi

Ak Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti. İşlerinin yoğunluğu gerekçesiyle istifa ettiğini duyuran Kılıç'a ait olduğu iddia edilen skandal bir video yayınlandı. İl Başkanı videoyu yalanladı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 11 Aralık 2021 19:40
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Ak Parti ilçe Başkanı, skandal görüntüler için kumpas dedi

Görüntülerde Kılıç'ın makamında uyuşturucu kullandıktan sonra sızdığı iddia edildi. Görüntülere ilişkin konuşan Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, "Kendisiyle görüştüm. Uyuşturucu içmediğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"UYUŞTURUCU İÇMİYOR, KUMPAS KURULMUŞ"

Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile konuya ilişkin yaptığı konuşmayı anlattı. Kılıç'ın görüntüler hakkında 'kumpas' dediğini ifade eden Başer şunları söyledi:

"Önceki gün işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek istifasını vermişti. Şu an da bizden ayrıldı ve ilçe başkanımız değil. Kendisiyle görüştüm. Uyuşturucu içmediğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi bize. Şu an savcılığa da kendisine kumpas kurulduğuna ilişkin suç duyurusu var. Şu an konu yargıya taşındığı için bizim burada daha başka bir şey söylememiz doğru olmaz"

Müslüm Evci

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#ak parti# yozgat
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