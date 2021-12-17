Benzin ve motorine çok büyük zam!
Doların 15 lirayı aşmasının ardından dün benzine 66 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren benzine 69 kuruş daha, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam geleceği bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Aralık 2021 09:11
Doların 15 liranın üzerine yerleşmesinin ardından akaryakıt ürünlerine günlük zam gelmeye başladı. Serbest piyasada dolar güne 15.72 lirayı görerek, euro ise 17,83'i görerek başladı.
Kurdaki hareketlilik sürerken dün benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine bir zam daha geldi.
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzine 69 kuruş, motorine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız