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Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Ocak 2022 14:00
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Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?

Okul yöneticilerimizden şu şekilde sorular bizlere ulaşmaktadır.

"-Toplu sözleşmede okul pansiyonlarında idarecilerin de belletmenlik yapabileceği kararı alındı. Okul yöneticileri diğer öğretmenler gibi mi nöbet tutacak yoksa nöbetçi yönetici mi olacak? Bütün yöneticiler (Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, Okul müdürü, müdür başyardımcısı) nöbet tutabilir mi? teşekkür ederim."

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesinin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı bölümü 12. maddesinde bu husus açıklanmıştır.

"Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti

MADDE 12- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "2 saat" ibaresi"4 saat", "56 saati" ibaresi ise "64 saati" olarak uygulanır. Diğer örgün ve yaygın eğitim kuramlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılır. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir."

PEKİ, BELLETİCİ NE DEMEKTİR?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Tanımlar"başlıklı 3. maddesi 1. fıkrası (b) bendinde; " (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; b) Belletici öğretmen: Okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerle sınırlı olmak üzere, yatılı öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmeni, ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır.

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları aynı yönetmeliğin 38. maddesinde belirtilmiştir.

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi aynı yönetmeliğin 39. maddesinde belirtilmiştir.

Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenin görev ve sorumlulukları aynı yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilmiştir.

-PEKİ, OKUL YÖNETİCİLERİ DİĞER ÖĞRETMENLER GİBİ Mİ NÖBET TUTACAK YOKSA NÖBETÇİ YÖNETİCİ Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39.maddesi 1. fıkrasındaki; " (1) Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütülür. " hükümleri nedeniyle Belletici olarak sadece kadrolu öğretmenler görevlendirilebilmektedir.

Fakat yukarıda yer verdiğimiz Toplu Sözleşmenin "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükümleri nedeniyle Belletici olarak görevlendirilecekler arasına 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere okul yöneticileri de dahil edilmiştir.

Söz konusu yönetmelikte belletici yöneticisi tanımı yapılmadığından, belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler yatılı öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüteceklerdir.

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-PEKİ, BÜTÜN YÖNETİCİLER (PANSİYONDAN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI, OKUL MÜDÜRÜ, MÜDÜR BAŞYARDIMCISI) NÖBET TUTABİLİR Mİ?

Yukarıda yer verdiğimiz Toplu Sözleşmenin "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükümleri nedeniyle Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.

Bu nedenle ister Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Okul Müdürü, Müdür Başyardımcısı olsun belletici olarak görevlendirebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Belleticilik görevi" başlıklı 13. maddesine göre belletici olarak görevlendirilenlere ek ders ücreti ödenecektir.

"Belleticilik görevi
MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 56 saati geçemez."

Yukarıdaki mevzuat hükmündeki;"Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir." hükmündeki 2 saat Toplu Sözleşme hükmü ile 4 saate çıkarılmıştır. "Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 56 saati geçemez." hükmündeki; "56 saat" ibaresi de yukarıda yer verdiğimiz Toplu Sözleşme hükmü ile 64 saate çıkarılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının belleticilik konusunda yeni bir genelge çıkartarak tereddüt edilen tüm hususlara cevap vermesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

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