Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlikte mali haklar 2023'e kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 7354 Nolu Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Öğretmenlik kariyer basamakları" başlıklı 6. maddesi 6. fıkrasındaki; "(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükümlerine göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecektir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun geçici 1.maddesi ile Kanun Resmi gazetede yayımlandığı tarihte halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden yararlanacaktır. Fakat önceki kanunda 7 yılını dolduranlar uzman öğretmen olabildiğinden 2006 yılından itibaren uzman öğretmen olan öğretmenler şu an en az 23 yıllık hizmet süreleri olduğundan ve bu öğretmenler 8/1 den başladıkları için tamamı birinci dereceye inmiş durumda olduklarından halihazırdaki 75.669 uzman öğretmen ve 88 başöğretmen bir derece düzenlenmesinden faydalanamayacaktır.

Öğretmenlik Meslek Kanununun 8. maddesi 1. fıkrasındaki; "Madde 8- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "B - Eğitim, Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "% 40'ına" ibaresi "% 120'sine" şeklinde, "% 20'sine" ibaresi "% 60'ına" şeklinde değiştirilmiştir." hükümleri ile Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirme yapılmıştır.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilmiştir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Yürürlük" başlıklı 11. maddesindeki; "Madde 11- (1) Bu Kanunun 8 inci maddesi 15/1/2023 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükümleri gereğince; halihazırdaki 83.350 uzman öğretmen ve 100 başöğretmen bu tazminat düzenlemesinden 15/1/2023 tarihinde yararlanacaktır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 6. maddesi 8. fıkrasındaki hükümlere göre; Öğretmenlik Meslek Kanununun uygulanması ile ilgili örneğin uzman öğretmenlik süreçleri, eğitimlerin içerikleri gibi kanunda belirtilmeyen ama sahada uygulanırken dikkat edilecek konuları içeren bir yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacaktır. MEB taslak yönetmeliği dün yayımladı. Tıklayınız.

Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan; a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere Başöğretmenlik Eğitim Programı düzenlenecektir.

Bu bilgilere göre; Öğretmenlik Meslek Kanununun getirdiği haklardan hiç kimse 15/1/2023 tarihinden önce yararlanamayacaktır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının 15/1/2023 tarihinden önce yönetmelik çıkarıp, eğitim programlarını tamamlayıp sınav duyurusunu yayınlayarak gerekli süreçleri tamamlayabilmesi için önünde yaklaşık olarak 11 ay bulunmaktadır.

Sınav süreci öncesinde eğitim programları için en az 2 ay gerekeceğinden, ayrıca sınav duyurusunun yapılması ve başvuruların alınması sürecinin de 1 ay süreceğinden hareketle yönetmeliğin 2-3 ay içinde yayınlanmasının ardından Eylül ayında programlara başlanılarak Kasım sonunda sınavın yapılması gerektiğini öngörmekteyiz.

Ahmet KANDEMİR