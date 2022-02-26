25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Soru: Merhaba. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 1987 doğumluyum. Benim 2005 yılında ilk sigorta girişim yapıldı. 2015 yılına kadarda 7.5 yıl sigortam varken 2015 yılında memur olarak atandım 2017 yılında 1 sene askere gittim. Bu konuda iki sualim olacak. Birincisi emekli maaşı bağlanmadan 25 hizmet yılını doldurduğumda emekli olabilir miyim yani emekli olup maaş bağlanmasını bekleyebilir miyim? İkinci sualim ise şuanda istifa etsem mevcut sigortalılık sürelerim ile 60 yas veya 65 yaşında emekliliğe hak kazanabilir miyim veya kaç sene daha çalışırsam hak kazanabilirim. Şimdiden cevabınız için çok teşekkür ediyorum...

Detaylar;

2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı hizmetleri olanların bu hizmetleri emekli aylığı bağlanmasında da dikkate alınır.

2008 yılı Ekim ayından önce ve 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı çalışıp 2008 yılından sonra memurluğa başlamış erkek memurlar için emeklilik şartları 60 yaşın dolumu + 25 hizmet yılının tamamlanması şeklindedir.

Ayrıca, 5510'a tabi memurlar için de 15 hizmet yılını tamamlamak + 61 yaşını doldurmak şartıyla emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Sosyal güvenlik işlemlerinde hizmet yılını tamamladıktan sonra görevinden usulüne uygun istifa etme ve emeklilik yaşını bekleme uygulaması da bulunmaktadır.

Bu bağlamda değerlendirmelerimiz;

Soru 1- Emekli maaşı bağlanmadan 25 hizmet yılını doldurduğumda emekli olabilir miyim yani emekli olup maaş bağlanmasını bekleyebilir miyim?

Cevap 1- 25 hizmet yılınızı tamamladıktan sonra yaş şartı yerine getirilmeden emekli olunmaz. Sadece emeklilik yaşınızı beklemek için usulüne uygun görevinizden istifa edersiniz ve 60 yaşınızı zorunlu çalışma olmadan bekleyebilirsiniz. Şayet, memurluktan ayrıldıktan sonra sigortalı çalışmalarınız olur ve bu çalışma da 1260 gün ve daha fazla olursa memur olarak emekli olamazsınız. 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri geçerli olmaktadır.

Bu şekilde yaşınızı beklerseniz, yaşınızı doldurduğunuz tarihteki yürürlükte olan hükümlere göre ve 5510 sayılı Kanun hükmü uygulanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanacağını değerlendirmekteyiz.

Soru 2-Şu anda istifa etsem mevcut sigortalılık sürelerim ile 60 yas veya 65 yaşında emekliliğe hak kazanabilir miyim veya kaç sene daha çalışırsam hak kazanabilirim.

Cevap 2- Şayet çalışmalarınız toplamı, yani SGK primleri ödenmiş hizmetleriniz en az 15 tam yıl ise görevinizden yine istifa etmek suretiyle ayrılıp yaşınızı doldurmayı bekleyebilirsiniz.

Aşağıda verdiğimiz tabloya göre yaş hesaplamanızı yapmanız mümkün olacaktır.

En az 15 yıl hizmet üzerinden emekliliği kazanacak olan kadın ve erkek memurların durumları: