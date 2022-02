İLANDIR...

Kurumsal Hediye Önerileri

Kurumsal şirketler çalışanlarına, taşeronlarına, müşterilerine veya bayi ve distribütörlerine özel zamanlarda hediye vererek teşvik ve motivasyonu artırmak isterler. Bu hediyeler yılbaşı, bayram gibi önemli günlerin veya doğum günü, evlilik gibi kişilerin özel günlerinin anlamını taşıyabileceği gibi hediye verilen kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olacak şekilde de düşünülebilir. Verilecek hediyenin amacı, çalışanların motivasyonunu arttırmak, müşterilerin ve bayilerin de bağlılığını kuvvetlendirmektir. Ancak herkese hitap edebilecek hediyeyi bulmak oldukça zordur ve bu sorunu çözmek için kurumların en sık başvurduğu çözümse hediye kartı uygulamasıdır. Firmalar çalışan ve müşterilerinin kullanımına sunduğu hediye kartlar ile birçok avantajın sahibi olabilir.



Kurumsal Hediye Çeşitleri Nelerdir?



Kurumsal şirketlerin personel, müşteri ve tedarikçilerine verebileceği hediye çeşitliliği oldukça fazladır:



- Şirketler çalışanlarına, müşterilerine veya bayilerine yıl içerisindeki özel gün ve tarihlere göre belirledikleri hediyeleri verebilirler. Ramazan kolisi, yılbaşı hediyesi ve bayram hediyesi gibi seçenekler bu hediyeler arasındadır.

- Çalışanların özel zamanlarında bireysel olarak verilen hediyeler de kurumsal firmalarda verilen hediye çeşitlerindendir. Örneğin; çalışanların doğum, evlilik gibi tebrik edilmesi gereken özel anlarında, terfi, doğum günü gibi kişisel önem taşıyan olaylarda hediye düşünülebilir.

- Kurumsal şirketlerin çoğu, kendi logosunun ve şirket bilgilerinin yer aldığı anahtarlık, kalem, not defteri gibi ürünler hazırlatarak personele, müşterilere, taşeron ve bayilere kurumsal hediye olarak dağıtabilir.

- Bazı şirketler zaman zaman kişilere birebir hediye vermek yerine, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi tercih edebilir. Seçilen bir derneğe her bir çalışanın adına özel bağış yapıp, çalışanlara bununla ilgili bir sertifika verilebilir.

- Her çalışanın ihtiyaçları farklılık gösterir. Bu gibi durumlarda şirketler herkese ayrı ayrı hediye seçmekte ve satın almakta zorlanır, çalışanlarına birçok yerde geçen hediye kartı vererek hediye seçimini onların özgür iradesine bırakabilirler. Hediye kartı sayesinde şirketler hem personel motivasyonunu artırır hem de çalışanların beklentilerini daha iyi karşılar.

Neden Şirketiniz için Hediye Kartı Tercih Etmelisiniz?

- Birçok hediye çeşidi arasından hediye sahibini memnun edecek ürünün seçimini yapmak oldukça zordur. Çünkü bu seçimi yaparken şirketler tarafından fayda maliyet analizinin yapılması gerekir. Tüm çalışanlar, müşteriler, taşeronlar ve bayiler düşünüldüğünde hediye sayısı arttıkça maliyet de artacak ve işverenin ayırdığı bütçeyi zorlayacaktır. Hediye kartlar ile verilen hediyelerde şirketler verdikleri hediye kartlar üzerinden %39'a varan vergi avantajı sağlayabilir böylece giderlerini düşürerek tasarruf elde edebilirler.

- Eğer farklı birçok birimden birçok insana hediye verecekseniz ve o kitlenin aynı hediyeden hoşlanmayacağını düşünüyorsanız bu tür durumlarda herhangi bir hediye seçmek yerine kişilere hediye kartı vermek daha makuldür. Hediye kartlar genellikle Türkiye'nin her yerinde bulunan kurumsal mağaza ve marketlerde geçerli olduğu için kart sahipleri diledikleri ürünü anlaşmalı markalar arasından arzu ettikleri yerden alabilirler, kart bakiyelerini özgürce harcayabilirler.

- Tercih edilen hediyeler hacimli olan ürünlerden oluşuyorsa bu ürünlerin satın alınması, taşınması, dağıtılması beraberinde bir hayli iş yükü getirebilmektedir. Ancak hediye kartları zahmetsizdir, fiziki kart veya dijital kod şeklinde üretilebilir. Taşıması, muhafazası, dağıtılması ve kullanımı kolaydır.

- Hediye kartlar çok amaçlı kullanılabilir. Sadece tek bir ürünün satın almasında değil birçok yerde harcanabilir. Hediye kart bakiyesi ile bir restoranda yemek yiyebilir, bir kafede çay, kahve içebilir, artan bakiye ile zincir marketlerden market alışverişi yapabilirsiniz.

Kurumsal Hediyeleriniz için Aradığınız Hediye Kart MultiGift



Hediye kartlar arasında sağladığı avantajlarla ön plana çıkan Multinet Up'ın hediye kartı ürünü MultiGift, kurumsal şirketlerin ve firma çalışanlarının birçok ayrıcalıktan faydalanmasına imkan tanır. Personel giderlerinde %39'a varan vergi avantajına ek olarak zincir marketlerde, birçok perakende alışveriş noktasında ve seçkin markalarda geçerli olmak üzere Türkiye genelinde 20.000'den fazla noktada kullanılabilir.

Çalışanlar, MultiGift'e özel Multi Pay uygulaması üzerinden anlık olarak bakiye kontrolü sağlayabilir. Çevrelerindeki en yakın alışveriş noktalarının adresini öğrenebilir. Firmalar operasyonlarını rahatlatıp kara geçerken çalışanlar ve müşteriler kart bakiyelerini arzu ettikleri harcamanın mutluluğunu yaşar. Çalışanlarınızın motivasyonu artar, bayilerinizin satışları olumlu etkilenir, müşterilerinizin markanıza olan bağlılığı güçlenir.