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Parayı veren istediği kişiyi takip ediyor

Casus yazılımla, eşini, iş ortağını takip etmek isteyenlerin sayısı artıyor. Üstelik bu programlar internette 1.500 TL'ye satılıyor. Bir telefon aramasıyla bulaşabilen yazılım, kişisel bütün bilgilerinize erişebiliyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 20 Şubat 2022 08:05
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Parayı veren istediği kişiyi takip ediyor

Teknolojinin gelişmesi ile adına casus yazılım ismi verilen programlara rağbet giderek artıyor. Bir mesaj, mail ya da arama ile telefonunuza bulaşan bu programlar ile takip edilmeniz mümkün. Hacker'lar, 1.500-2.500 lira arasında değişen ücretler karşılığında karşı telefona gönderdiği casus yazılım ile konum, WhatsApp mesajları, telefondaki fotoğraflar ve aramalara kadar tüm detaylara ulaşabiliyor.

Adli bilişim uzmanı İsa Altun, konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada "Her platforma kolayca adapte olan bu casus yazılım programları, masaüstü veya dizüstü bilgisayar, iPhone, tablet ve Android akıllı telefon gibi her türlü cihaza yüklenebiliyor. Bireyin her türlü hareketini ve etkinliği izleyip raporlamak ve bir üçüncü tarafa bilgi vermek için bilgisayara bulaştırılan yazılımlar, telefon konuşmalarını, SMS, WhatsApp görüşmelerini, ziyaret edilen web sitelerini, konum bilgilerini, e-Postaları, rehberdeki kişileri, ödeme bilgilerini ve hatta hesapların şifrelerini takip eder. Takip yazılımları sinsidir ve çok iyi gizlenir. Bellekte yerleşik bir program gibi arka planda çalışar. Bazen de kendini masum bir dosya ve işletim sisteminin hayati bir parçasıymış gibi gösterir. Takip yazılımları yasal programlara eklenmiş olarak bile gelebilir. Dikkat edildiğinde küçük fontta yazılmış detaylar arasında belirtilmiş olduğunu fark edebilirsiniz. Yine de hileli indirme işlemlerine eklenmiş halde veya kimlik avı saldırısı şeklinde cihaza bulaşır" dedi.

FORMAT ATILMALI

Casus yazılımlardan nasıl korunulacağını anlatan Altun şu bilgileri verdi: Programı kaldırmak yalnızca uygulamayı kaldırmak kadar kolay değildir; hatta bazı casus yazılımlar bir tür diriliş özelliğine sahiptir. Bu en basit haliyle, casus yazılımı kaldırmaya çalışırken cihazınız internete bağlıysa kendini tekrar indireceği anlamına gelir. Birkaç farklı kaldırma metodu vardır: Telefonunuza root atmak veya jailbreak işlemi uygulamak bu yazılımı etkisiz hale getirebilir. iPhone'lar için bir iOS güncellemesi yapmak, telefonunuzu jailbreak işleminden önceki haline geri döndürür. Android telefonlarda izlenecek en iyi metod, güvenli moda veya uçak moduna almaktır, böylece yazılımın çalışmasını durdurabilir ve yeniden yüklemeyi deneyebilecek ağlarla bağlantıyı kesebilirsiniz. En kötü senaryoda ise telefonu fabrika ayarlarına döndürüp yazılımdan kurtulabilirsiniz. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmeden önce Google veya iTunes/iCloud'u kullanarak kişisel verilerinizi yedeklemelisiniz, böylece tüm verilerinizi temizlenmiş telefonunuza geri yükleyebilirsiniz. Android telefonda casus yazılımları tespit etmek için ayarlara bakarsanız. Google Play Store'da olmayan uygulamaların indirilmesine ve yüklenmesine izin veren bir ayar görürsünüz. Bunun etkinleştirilmiş olması, potansiyel casus yazılımların yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğinin bir işaretidir.

CEZASI BÜYÜK

Casus yazılımlarla yapılan her işlemin büyük suç olduğunu söyleyen İsa Altun "Kişilerin özel hayatına ilişkin bilgiler elde etmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden, mesaj, e-Mail gibi haberleşme bilgilerini öğrenenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Eğer bilgiler kayda alınırsa verilecek ceza bir kat artar.

KAAN ZENGİNLİ

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