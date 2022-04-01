Soru: Ben polis memuru olarak görev yapıyorum. 14.09.1986 doğumluyum. Mesleğe 02.11.2011 de başladım(öncesinde 6,5 ay polis okulu var. Ayrıca bir önemi var mı bilmiyorum ama yüksek lisans mezunuyum). Daha öncesinde de bir SGK kaydım yok. 2022 Mayıs ayında 1 yıl ücretsiz izin hakkımı kullandıktan sonra mayıs 2023 te de istifa etmeyi düşünüyorum.

1. istifadan sonra prim yatırmaya devam edersem polis memuru gibi emekli olabilir miyim ve olursam ne kadar gün yatırırsam emekliliğe hak kazanırım. Eğer hakkım yoksa önce ki çalıştığım günleri sigortadan saydırıp başka bir sigorta türünden prim yatırıp ne kadar zamanda emekliliğe hak kazanabilirim.

2. istifa durumundan sonra emeklilik için "yıpranma payını" da emeklilik için saydırabilir miyim? (bu arada ücretsiz izinde yıpranma payı veriliyor mu?)

Bu konularda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Detaylar:

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda isteğe bağlı sigortalılık sistemi nasıldır?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda çalışmadan emeklilik hizmet süresini tamamlamak 5434 sayılı Kanuna tabi memurlardaki isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden tamamen farklıdır. Bu uygulamaya ilişkin yasal düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun Madde 50, 51, 52 ve 53 hükümlerinde yer almıştır.

5510 sayılı Kanundaki ifadesi de isteğe bağlı sigortalılık olup, bu sistemden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memur görevinden ayrılıp isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanır, ANCAK bu yararlanma süresi ESNAF statüsünde sayılır.

Memur iken ayrılıp, 5510 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanmak isteyenler, ileriki yıllarda emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlansa dahi son statüleri memur statüsünde olmayacağı için memurluk hizmet sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Yıpranma payları her zaman için aylık bağlanma esnasında dikkate alınır ve prim ödeme gün sayılarına eklenir.

5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmü gereği, yıpranma payları fiilen çalışma koşuluna bağlı olduğundan, ücretsiz izin süresince yıpranma payı verilmemektedir.

Yıpranma payları, hizmet bütünleşmesinde sayılır, yani hizmet tamamlamayı sağlar.

5510 sayılı Kanun gereği hizmet bütünleşmesinde son 7 yıl kuralı uygulanmaz, çalışma hayatı içerisinde en fazla hangi statüde geçen hizmet varsa o statü şartları kapsamında sosyal güvenlik sağlanır. Bu uygulama da 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükmü gereği olmaktadır.

Sonuç, 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulamasının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bu şekilde istifa edip bu sistemlerden yararlanmak isteyen 5510 sayılı Kanuna tabi memurların olası bir hak kayıplarına yol açmaması açısından öncelikli olarak SGK'dan durumlarıyla ilgili bilgi almalarını tavsiye edebiliriz.

Sonuç bağlamında sorularınızı cevaben değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

Soru 1- İstifadan sonra prim yatırmaya devam edersem polis memuru gibi emekli olabilir miyim ve olursam ne kadar gün yatırırsam emekliliğe hak kazanırım. Eğer hakkım yoksa önce ki çalıştığım günleri sigortadan saydırıp başka bir sigorta türünden prim yatırıp ne kadar zamanda emekliliğe hak kazanabilirim.

Cevap 2- İstifa edip prim yatırma hakkınızın olduğunu, ancak bu sürenin isteğe bağlı sigortalılık kapsamında esnaf statüsünde geçen hizmet olacağını, yani polis memuru gibi emeklilik hakkınızın olamayacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, polis mesleğinde geçen süreden daha fazla işçi veya esnaf statüsünde çalışırsanız, hizmet bütünleştiğinde işçi veya esnaf statüsünde, şayet sadece isteğe bağlı sigortalılık sisteminden yararlanırsanız esnaf statüsünde emeklilik şartlarına tabi olacağınızı değerlendirmekteyiz.

Soru 2- İstifa durumundan sonra emeklilik için "yıpranma payını" da emeklilik için saydırabilir miyim? (bu arada ücretsiz izinde yıpranma payı veriliyor mu?)

Cevap 2- Yıpranma payı emeklilik hizmet süresine dahil edileceğini, ancak ücretsiz izin süresine yıpranma payı verilmeyeceğini söyleyebiliriz.