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Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 02 Mayıs 2022 00:02
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Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

28.05.1975 doğumluyum.10.02.1993 ile 15.06.1999 tarihleri arasında 4 a sigortalı olarak 3 yıl 9 ay 13 gün çalıştım.26.02.1996 ile 27.08.1997 tarihleri arasında uzun dönem askerlik yaptım. Bu askerlik süremi daha sonra borçlandım. 03.07.2001 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım ve hala çalışıyorum. Kaç yaşında ve hangi tarihte emekli olacağımı öğrenebilir miyim?

Detaylar;

8 Eylül 1999 öncesi işçi ve esnaf olarak çalışması olan memurlar için FHZ'nın emeklilik yaşına etkisi:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayanlar;

8 Eylül 1999 tarihinden önce ister işçi, ister esnaf, ister memur olarak en az 1 gün, 2 gün, 3 gün, 1 ay, 2 ay, 5 ay gibi veya daha fazla olacak şekilde SGK primleri yatırılmış çalışmaları olanlar (Yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi hizmetleri olanlar dahil) hakkında 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uygulanır ve bu durumda olanların emeklilik yaş hesaplaması 5434 Geçici 205 hükmüne göre yapıldığından yıpranma payları uygulanarak tespit edilen emeklilik yaşlarından yıpranma paylarının tamamı indirilir ve bu şekilde de daha önce emeklilik yaşlarını tamamlama açısından avantaj sağlarlar.

Ayrıca, hem 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde, hem de bugün için genel olarak uygulanan 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde, yıpranma paylarına hak kazanılacak görevler ve süreler belirlenmiştir.

Bu avantajlı durum kişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf veya memur olarak hizmete başlamasından kaynaklanmaktadır. Hizmeti olmasa idi emeklilik yaşı olarak bir avantaj sağlayamayacaktı.

8 Eylül 1999 ila 2008 yılı Ekim arasında çalışma hayatına başlayanlar;

8 Eylül 1999 öncesi hiçbir şekilde çalışması olmayıp 8 Eylül 1999 tarihi ile 23/05/2002 tarihleri arasında işçi, esnaf, memur olarak çalışmaya başlayanlar hakkında 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulanır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memur olarak hiçbir şekilde çalışması olmayıp 8 Eylül 1999 ila 23/05/2002 tarihleri arasında veya 2008 yılı Ekim ayı arasında memur olarak çalışmaya başlayanlar 60 yaşa tabi olurlar.

Ayrıca, bu durumda olanların emeklilik yaş hesaplaması 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmüne göre yapıldığından bu maddeye göre yıpranma paylarının azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaş gruplarından indirilmektedir. Yani erkek iştirakçi için 60 yaş yerine 3 yıl yıpranma payı indirildiğinde emeklilik yaşı 57 olmaktadır.

Genel bilgiler;

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışması bulunan polislerin yıpranma süreleri emeklilik yaş gruplarından tamamı indirilir ve emeklilik yaşı olarak avantaj sağlar.

KAPAT [X]

Her yıl çalışma sürelerine karşılık 3 ay yıpranma payları vardır.

Azami görev yapabilecekleri yaş haddi 55 yaşlarını doldurdukları tarih olmaktadır. Ve yaş hadlerini doldurduklarında resen emekliye sevk edilmektedirler. 55 yaşlarını doldurdukları tarih ise genel bir azami çalışılabilecek yaş haddi olup, bu yaş haddinden yıpranma payları indirilerek emeklilik tarihi belirlenmez.

1999 sonrası göreve başlamış 5434 e tabi memurlar ile 2008 sonrası göreve başlamış 5510 a tabi memurlar için yıpranma payları emeklilik yaş kapsamında çok fazla avantaj sağlamaz. Bu durumda olanlar için, yani 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayan 5434 e tabi memurlar ile 5510 a tabi memurlar için uygulama aynıdır.

5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmüne göre yıpranma paylarının emeklilik yaş gruplarından indirilmesinde 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilmekte ve bundan yararlanabilmek için de öncelik olarak işyeri ve işlerde en az 3600 gün çalışmış olunma şartı aranmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgiler kapsamında emeklilik yaş grubunuz 53 yaşınızı dolduracağınız tarih olmaktadır. ANCAK polislik mesleğinden dolayı her yıl için 3 ay olarak emekli olacağınız tarihe kadar kazanacağınız yıpranma payı bu yaş grubundan tamamı indirilmesi yaş olarak daha erken tamamlamanız yönüyle avantaj sağlamaktadır.

Bu durumda 28/05/1975 + 53 = 28/05/2028 - Yıpranma payı = Yaş olarak emeklilik tarihiniz olacaktır.

28/05/2028 tarihinden emekli olacağınız tarihe kadar yıpranma payınız toplamının indirilmesi suretiyle bulunacak tarih sizin emeklilik yaşınız olacaktır. Yani 28/05/2028 - diyelim 4 yıl yıpranma payı olursa= 28/05/2024 tarihi sizin emeklilik yaş tarihiniz olur ve bu tarih itibariyle yıpranma, borçlanma, ssk, memurluk hizmetleriyle birlikte 25 yıl olması koşuluyla istekle emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Şayet, polislik mesleğinde yaş haddinden emekli olma düşünceniz olduğunda ise polislerin azami çalışabilecekleri yaş haddi olan 55 yaşını beklemek durumunda olmanız gerektiğini de belirtebiliriz.

Sonuç bağlamında, sizin 8 Eylül 1999 tarihinden öneki SSK.lı olarak çalışma sürelerinizin olması yıpranma payınızın tamamının emeklilik yaş grubundan indirilmesini sağlamaktadır.

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Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

Yıpranma payının emeklilik yaşına etkisinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi

1999 öncesi memurluk hizmeti olmayan, ancak işçi, esnaflık hizmeti olan ve bu tarihten sonra memur statüsünde göreve başlayanlar için yıpranma paylarının emeklilik yaşlarına etkisi, 1999 sonrası işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olanlara nazaran büyüktür.
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