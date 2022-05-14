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Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Eylül 1999 tarihinden önce işçi, memur, esnaf olarak çalışması olanlar memur emeklisi olarak sosyal güvenlik kapsamına daha erken dahil olmaktadırlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Mayıs 2022 14:25
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Okul süresini borçlanmak Mühendis olarak görev yapan personele ne kazandırır?

Soru : İyi akşamlar. Memurlar.net yetkililerine emeklilik yaşı hesabım ile ilgili bilgi danışmak istiyorum.

08.10.1975 doğumluyum. Lise okurken tatil aralarında 1992'de 18 gün, 1993'de 21 gün, 1994'de ise e-devlet sayfamda 18 yaş üstü gözüken 26 gün 4 a kapsamında işçi olarak sigortalı çalışmam bulunmaktadır. Daha ileri tarihlerdeki işçi olarak çalışmalarımla toplam 4 a sürem 289 gündür. 10.03.2003 tarihinde Kara kuvvetleri komutanlığında sözleşmeli subay statüsünde göreve başlayarak 29.08.2012 yılında kendi isteğim ile istifa ettim ve 9 yıl 5 ay 19 gün süre görev yaptım. Sözleşmeli subaylık görevim esnasında 1996 - 2000 yılları arasındaki üniversite sürem 3 yıl 10 ay 28 gün emir ile sgk' ya borçlandırılarak hizmetten sayıldı. 2014 aralık ayında bir kamu iktisadi teşebbüsüne açıktan atama ile atanarak 4c'li memur kadrosunda göreve tekrar başladım. 2018 yılında görevde yükselme sınavı ile ziraat mühendisi kadrosuna geçtim. 4c'li hizmet sürem 8350, 4a'lı hizmet sürem e devlette 289 gün gözüküyor. Halen KİT 'te mühendis olarak görevime devam etmekteyim ve bu kurumdan 4c'li olarak emekli olmak istiyorum.

1. Emeklilik hesabımda hangi kanuna tabiyim?

2. Askerlik hizmetimden dolayı yıpranma payım ( FHZ ) emeklilik yaşımdan düşer mi?

3. Emeklilikte başlangıç sürem hangi tarih baz alınacak?

4. Hangi yaş veya tarihte maaşlı emekliliği hak ederim?

5. Üniversite süremin hizmetten sayılması emeklilik yaşını geriye çekme vb. gibi bana ne fayda sağlıyor?

6. 1999 yılı eylül ayı öncesi sigortalı çalışmışlığım ve 1996-2000 yılları arası üniversite sürem hizmetten sayıldığı için EYT ( Emeklilikte yaşa takılanlar ) kapsamında emekliliği hak edebilir miyim?

2023 mayıs ayında 9000 prim ödeme günüm olacak. Şu anda 8350 + 289 = 8649 gün e devlette gözüken. Şimdiden teşekkür ederim.

Kısa bilgiler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar 5434 sayılı Kanuna tabi olurlar.

5434 sayılı Kanuna göre 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süreleri en az 3 yıl olmayan erkek memurlar emeklilikte 60 yaşın dolumuna tabi olurlar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi statüsünde SGK primleri ödenmiş hizmetleri olanlar (18 yaş altında geçen işçilik hizmetleri dahil edilir) açısından ise emeklilik yaşı bakımından ve fiili hizmet süresi zammı uygulaması bakımından 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne tabi olurlar. Bu durumda fiili hizmet süresi zammına müstahak olanların bu süreleri emeklilik yaşlarından tamamı indirilir ve emeklilik yaş tarihleri tespit edilir.

KAPAT [X]

Sözleşmeli subay olarak görev yapmış olanlar 5434 e tabi olmaktadırlar.

Okul süresinin borçlanması 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaları olanlar için avantajlı olabilir ve memurların emeklilik yaşının tespit edildiği 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresini artırır.

Kısa bilgilendirmemizden sonra sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz;

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş olarak yani zorunlu sisteme kayıtlı olarak çalışmaya başlamanın memur emekliliğine olumlu etkisi:

Soru 1. Emeklilik hesabımda hangi kanuna tabiyim?

Cevap 1- 2003 yılında sözleşmeli subaylık hizmetine başlamanız nedeniyle 5434 sayılı Kanun kapsamına girersiniz ve memurluk hizmetinizi devam ettirdiğiniz sürece emeklilik yaş, emeklilik aylık, emeklilik ikramiye hesaplamasında tamamıyla 5434 hükümleri uygulanır.

Soru 2. Askerlik hizmetimden dolayı yıpranma payım ( FHZ ) emeklilik yaşımdan düşer mi?

Cevap 2- 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş sigortalı çalışmalarınız olduğu sürece sözleşmeli subaylıktan kazanmış olduğunuz yıpranma payınızın (Fiili hizmet süresi zammı) tamamı emeklilik yaşınızdan düşer. Yani emeklilik yaşınız 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süreniz itibariyle 60 yaş olacağını ve yıpranma payınızın tamamının bu yaşınızdan indirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Verdiğiniz bilgilere göre yıpranma payınızın toplamının 2 yıl 4 ay 13 gün olduğunu hesaplamaktayız. Bu sürenin tamamı emeklilik yaşınızdan indirilir.

Soru 3. Emeklilikte başlangıç sürem hangi tarih baz alınacak?

Cevap 3- Memurların emekliliğinde başlangıç yılının önemi bulunmaz, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresi memurların emeklilik yaş gruplarını belirler. Ayrıca 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar hakkında tüm işlemleriyle birlikte, yani hizmet, yaş, emekli aylığı, emekli ikramiyesi vb. gibi tüm işlemler 5434 sayılı Kanun kapsamında yürütülür.

Soru 4. Hangi yaş veya tarihte maaşlı emekliliği hak ederim?

Cevap 4- Belirttiğiniz bilgilere göre memurların emeklilik yaşının hesaplandığı 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet toplamınızı (yıpranma süreniz, borçlanma süreniz, ssk.lı hizmetleriniz dahil) 6 yıl 5 ay 16 gün olarak hesaplamaktayız. Bu duruma göre emeklilik yaşınızın 56 yaşınızı dolduracağınız tarih olacağını, ancak bu yaş tarihinden yıpranma süreniz olan 2 yıl 4 ay 13 günün de indirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Bu halde, 8/10/1975+56= 8/10/2031 - 2 yıl 4 ay 13 gün çıkarıldığında emeklilik yaş tarihinizin 25/05/2029 tarihi olacağını hesaplamaktayız. Bu tarih itibariyle de hizmet yılınız tamamlanmış olacağından bu tarihte maaşlı emekliliğe hak kazanacağınızı değerlendirmekteyiz.

Soru 5. Üniversite süremin hizmetten sayılması emeklilik yaşını geriye çekme vb. gibi bana ne fayda sağlıyor?

Cevap 5- Üniversite borçlanmanız size emeklilik yaşınız bakımından büyük avantaj sağlamış durumda olduğunu değerlendirmekteyiz. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışmanızın ve okul sürenizin de 23/05/2002 tarihinden önce olması emeklilik yaşınızı 60 yaş yerine 56 yaş grubuna dahil etmekle avantajlı bir durum olarak ortaya çıktığını değerlendirmekteyiz.

Soru 6. 1999 yılı eylül ayı öncesi sigortalı çalışmışlığım ve 1996-2000 yılları arası üniversite sürem hizmetten sayıldığı için EYT ( Emeklilikte yaşa takılanlar ) kapsamında emekliliği hak edebilir miyim?

Cevap 6- EYS konusunda henüz bir bilgi bulunmadığından değerlendirme yapmamız mümkün olmamaktadır.

Not; Değerlendirmelerimiz tamamıyla verdiğiniz bilgilere göre yapılmıştır. Tavsiyemiz yine de, hem Kurumunuzdan hem de SGK kayıtlarından bilgilerinizi teyit ettirmek olacaktır.

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