Gaziantep Valisi Gül: Saldırı girişiminde bulunan kişi yaralı
Gaziantep Valisi Gül: Saldırı girişiminde bulunan kişi yaralı
Sıcak hava kavuracak! Bu saatlerde dışarıya çıkılmamalı
Sıcak hava kavuracak! Bu saatlerde dışarıya çıkılmamalı
Şirketlerin yüzde 64'ü ücret zammı yapacak
Şirketlerin yüzde 64'ü ücret zammı yapacak
BDDK Başkanı: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz
BDDK Başkanı: Kripto parada yasal düzenleme için çalışıyoruz
MGK toplandı: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
MGK toplandı: Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada
6 yıllık 'kulak' davası: Kavgada kopan kulağını martı alıp götürmüştü
6 yıllık 'kulak' davası: Kavgada kopan kulağını martı alıp götürmüştü
Erdoğan: Her bir kamu görevlisinin yanındayız
Erdoğan: Her bir kamu görevlisinin yanındayız
Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
Isparta'daki elektrik kesintisi için rekor ceza
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bakanlık konut fiyatını arttıran 7 bin kişiye 'izaha davet' işlemi yapacak
Bakanlık konut fiyatını arttıran 7 bin kişiye 'izaha davet' işlemi yapacak
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
Hükümetten 'Roman açılımı' geliyor... Bakan Yanık açıkladı
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
'Fahiş kira artışı söz konusu ise Bakanlığımıza bildirsinler'
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Düşük not vererek öğrencileri dersten bırakan öğretmene kötü haber
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Ali Yalçın: 2021 KPSS puanlarıyla yeni bir atama talep ettik
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
Kuşadası Belediyesinde 2 memur görevden uzaklaştırıldı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe Kilit Operasyonunda 1 askerimiz şehit oldu
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
1416 sayılı Kanuna dair tebliğ yayımlandı
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
Benzin ve motorine büyük zam bekleniyor...
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge çalışması tamam! Erdoğan'a sunulacak
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
16 ilde suç örgütlerine 'müsilaj' operasyonu: 315 gözaltı
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alacak
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Poşetten 3,8 milyar TL tasarruf ettik
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Kontratta tahliye taahhüdü oyunu
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin teklifin 6 maddesi daha kabul edildi
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
EGM uyardı: Ölüm oranı 2016'da yüzde 1'di, 2021'de yüzde 54'e çıktı
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Fed'den birkaç toplantıda daha faiz artırımı sinyali
Ana sayfaHaberler Terör

Gaziantep Valisi Gül: Saldırı girişiminde bulunan kişi yaralı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi. Gaziantep Valisi Gül; "Emniyet Müdürlüğümüzün önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Mayıs 2022 18:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

- Bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay çok yönlü araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
ByLock kullanıcısı öğretmene FETÖ'den 10 yıl hapis
ByLock kullanıcısı öğretmene FETÖ'den 10 yıl hapis
FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis
FETÖ sanığı eski dershane müdürüne 7 yıl 6 ay hapis
Saldırı girişimi önlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi
Saldırı girişimi önlendi, 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkentte FETÖ'den aranan eski KOSGEB müşaviri yakalandı
Başkentte FETÖ'den aranan eski KOSGEB müşaviri yakalandı
Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı
Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 5 yıldır aranan zanlı yakalandı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı
DEAŞ lideri El -Kureyşi İstanbul'da yakalandı

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM son 3 yılda yapılan sınavların sorularını erişime açtı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen sınavların sorularının http://osym.gov.tr adresinden erişime açıldığını duyurdu.
65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

65 yaşını geçmesine rağmen emekli edilmesi unutulan personelden maaşı geri alınabilir mi?

Yaş haddinden emekli olması gereken yaştan sonra da çalışmaya devam eden davacı tarafından, fazladan aylık ödenmek suretiyle oluştuğu ileri sürülen 31 bin TL'nin ödenmesi yönündeki resmi yazının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

Faizsiz, masrafsız 5.000 TL nakit avans

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ihtiyac-kredisi-2_adv1923
İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlere ilişkin genelgeye açılan dava reddedildi

Danıştay 2. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu 19/09/2016 günlü, 2016/19 sayılı Genelgesine açılan davayı reddetti.
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

25 hizmet yılını tamamlayan emekli olabilir mi? İstifa eden memur 60 veya 65 yaşında emekli olabilir mi?

Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını tamamlamayı bekleyebilir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

İstifa ettikten 11 yıl sonra dönen Ebe, hangi şartlarda emeklilik hakkını kazanır?

Aralıklı olarak çalışılan hizmetler bütünleşir ve emeklilik hizmetlerinde değerlendirilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.
ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM branş bazında KPSS sıralamalarını güncelledi

ÖSYM 2020 KPSS- Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş bazında güncellendiğini duyurdu.
Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamına, konulan kişiye özel sertifikadan dolayı, birer kişi başvurdu ve yerleşti!
Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak

İstanbul Güngören Belediyesi 25 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Kardeşlerim 54.Bölüm 2. Fragmanı

Kardeşlerim 54.Bölüm 2. Fragmanı

Kardeşlerim 54.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 28 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 memur alacak. Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2022.
Neden ayrıldığı ortaya çıktı

Neden ayrıldığı ortaya çıktı

Herkes Buse Varol olacak diyordu ama işin aslı başka çıktı...