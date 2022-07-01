Benzin ve LPG'ye büyük indirim geliyor

Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstü zam yapılan akaryakıtta bugün indirim var. Sözcü'de yer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.

Yeni fiyatlar ne olacak?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 25,17 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 25,29 TL'ye, İzmir'de gerileyecek.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,64 TL, Ankara'da 26,75 TL, İzmir'de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.