Ankara'da sel can aldı: Busenur'un akrabası da sel kurbanı

Ankara'da yoğun yağış yine sele neden oldu. Keçiören, Yenimahalle, Ostim ve İvedik bölgelerine 20 dakikada metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Caddeler ve yollar göle dönerken, bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Ankara'da sağanak yağış sonrası oluşan sel bir kez daha can kaybına neden oldu. Keçiören'de sel suyunun bastığı evde mahsur kalan genç bir kadın hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış özellikle Keçiören'de etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle oluşan sel suyu İncirli'de bir apartmanın zemin kat dairesini bastı. Evde bulunan genç bir kadın mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler suyun tahliyesine başladı. Aynı anda balık adamlar da evde mahsur kadının kurtarılması için çalışma başlattı.

Uzun bir çalışmanın ardından balık adamlar genç kadına ulaştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 21 yaşındaki Busenur Doğanay kurtarılamadı.

Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Baygınlık geçiren yakınlarına bölgede bulunan sağlık ekipleri müdaha etti.

"11 HAZİRAN'DA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİYLE AKRABA"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hayatını kaybeden kişinin 11 Haziran'da yaşanan selde Altındağ ilçesinde hayatını kaybeden kişiyle akraba olduğunu anlattı.

Ankara'da bir can kaybı ise son anda önlendi. Yenimahalle'de sel sularının bastığı zemin katta yaşlı adam mahsur kaldı. Yaşlı adam çevrede bulunan vatandaşlar camı kırarak kurtardı.

Yoğun yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Bir çok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarfetti. Sağanak trafikte bulunanlara da zor anlar yaşattı. Göle dönen cadde ve yollarda çok sayıda araç su altında kaldı.

Vatandaşlar su basan araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Ani bastıran yağış nedeniyle bazı yollar ise adeta nehre dönüştü. Şiddetli akıntıya kapılan çok sayıda araç sürüklendi. Bir motosiklet kuryesi ise akıntıya kapılmaktan son anda kurtarıld

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ülke genelinde ani yağışların olduğunu dile getiren Ankara Valisi Vasip Şahin, bütün ikazlara ve her an, her noktada vatandaşların da bu konuda elinden geleni yapmasına rağmen bazı şeylerden kaçılamadığını ifade etti.

Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir vatandaşımız eksi 1'de olduğu için binaya gelen sular oraya tamamen dolmuş ve orada maalesef hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biraz önce de komşusu, zannediyorum çocuğun yardım talebini, sesini duyan bir komşumuzdu, o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlar şimdi ona da müdahale ediyor. Ama şunu bilelim ki arkadaşlarımız, bütün ekipler, itfaiyemiz, AFAD, dalgıçlar, herkes hemen buraya yönlendirildi ve hemen müdahaleye başladı. Ama maalesef dalgıçlarımız kapı kapalı olduğu için belli bir seviyenin de üzerinde su olduğu için kapıyı açamadılar, pencereden girmek zorunda kaldılar. Bir taraftan da birkaç motorla birden suların tahliyesi yapılmaya çalışıldı. Yani şunu ifade etmek istiyorum, buraya ekipler en kısa sürede intikal edip en hızlı çabayı gösterdiler ama maalesef sonuç üzücü. Bir genç kızımız vefat etti."

"20 DAKİKADA 20 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bugün özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Ostim civarında yoğun yağış olduğunu, 20 dakikada 20 kilogram kadar yağış düştüğünü söyledi.

Şehrin bu kısımlarından 1200 noktadan ihbar geldiğini belirten Yavaş, "Bundan sonra buna alışacağız. Çünkü iklim değişikliği nedeniyle bu tür yağışlar böyle uzun sürüyor ve lokal yağıyor. Buna göre yeniden tedbir almak durumundayız." dedi.