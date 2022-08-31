İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

Soru : Merhaba sizlere sorum olacak, yardımcı olabilirseniz memnun olurum.

Eşimin yurtdışında çalışması nedeniyle memurluktan istifa etmeyi planlıyorum. ancak emeklilik konusunda bazı netleştiremediğim hususlar var.

10 yıllık memuriyetim var. 657 ye tabi olarak endüstri mühendisi kadrosundayım. Son 10 yıldır kamudayım.7,5 yıl saha öncesinde özel sektörde ssklı olarak çalışmam var. 8 ay kısa dönem askerliğim var. Kamuya 2012 girişliyim. girişte hizmet birleştirmesi (ssk ve askerliği) yaptım ve emekliliğe esas kıdemim 18 yıl oldu. Emekli hizmet süresi ve yaş olarak 2008 sonrası kamuya girmiş olsam da hizmet birleştirmesinden dolayı 5434 sayılı kanuna tabi olduğumu düşünüyorum.

* 25 yıl hizmet süresini isteğe bağlı iştirakçilik kapsamında ödeme yaparak doldurabilir miyim?. Bu şekilde 25 yılı doldurursam emeklilikte ikramiye ve maaş 25 yıl üzerinden mi hesaplanmaktadır?

* Fiilen 10 yılı doldursam da hizmet birleştirmesiyle 15 yılı doldurmaktayım. Hatta 18 yıl olmaktadır. Bu durumda 15 yıl + 61 yaş kısmi emeklilik uygulamasına başvuru hakkım var mıdır yoksa buradaki 15 yıldan hizmet birleştirmesiz net 15 yıllık kamu hizmeti mi kastedilmektedir.? Eğer bu kapsama giriyorsam isteğe bağlı iştirakçilikle her ay ödeme yapmaktansa hiç ödeme yapmayıp kısmi emekliliği tercih ederim. Bu kapsama girip girmediğim hakkında bilgi verebilirsenir çok memnun olurum.

İlginize teşekkür ederim, Saygılar...

Detaylar/Değerlendirmeler:

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar içindir:

İsteğe bağlı iştirakçilik şartlarından 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar yararlanır ve bu sistemden en az fiili olarak 10 tam yıl memurluk hizmeti olanların görevlerinden istifa etmek suretiyle ayrıldıktan sonra en az 6 ay içinde SGK na müracaat edenler yararlanmaktadırlar.

Bu sistemden yararlanan memur emeklilik hizmet ve yaş şartını yerine getirirse yine memur statüsünden emekli olabilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar içindir:

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçilik uygulaması ile 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık uygulaması büyük farklılık gösterir.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar, memurluktan ayrıldıktan sonra isteğe bağlı sigortalılık devam ettirilmek istendiğinde, bu sigortalılık durumu 4/b kapsamında hizmet sayılmaktadır. Yani, esnaf statüsünde hizmet sayılmaktadır. Bu durumda da memur statüsünden emekli olamazlar ve sistemde kaldıkları ve emeklilik şartlarını yerine getirdiklerinde ESNAF statüsünden emekli olabilirler.

Ayrıca, kişilerin 5434 sayılı Kanun kapsamına girebilmeleri için 2008 yılı Ekim ayından önce mutlaka memurluk hizmeti, memurluk hizmeti olarak kabul gören yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi hizmetlerinin olması gerekmektedir.

Ayrıca, memurların daha önce çalışmış oldukları sigortalı hizmetlerin tamamı her zaman için toplam hizmet süresinde değerlendirilir, ancak bu çalışmalarının mesleği ile ilgili geçmiş olan belirli bir kısmı ¾, 2/3 gibi süreleri ise intibak işleminde değerlendirilir. Yani intibak işlemi farklı, hizmet toplamı farklı olur.

Kısa açıklamalarımız bağlamında belirttiğiniz bilgiler kapsamında sorularınızı değerlendirmelerimiz aşağıdaki şekilde olmaktadır:

Soru 1- 25 yıl hizmet süresini isteğe bağlı iştirakçilik kapsamında ödeme yaparak doldurabilir miyim?. Bu şekilde 25 yılı doldurursam emeklilikte ikramiye ve maaş 25 yıl üzerinden mi hesaplanmaktadır?

Cevap 1- 5510 sayılı Kanuna tabi olduğunuz için 5434 e tabi memurlar için uygulanan isteğe bağlı iştirakçilik sistemi hakkınızda uygulanmaz, hakkınızda isteğe bağlı sigortalılık sistemi uygulanır ve bu sistemde kaldığınız süre tamamıyla ESNAF statüsünde geçmiş hizmet olarak kabul edilir ve bu süreye emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

Soru : Fiilen 10 yılı doldursam da hizmet birleştirmesiyle 15 yılı doldurmaktayım. Hatta 18 yıl olmaktadır. Bu durumda 15 yıl + 61 yaş kısmi emeklilik uygulamasına başvuru hakkım var mıdır yoksa buradaki 15 yıldan hizmet birleştirmesiz net 15 yıllık kamu hizmeti mi kastedilmektedir.? Eğer bu kapsama giriyorsam isteğe bağlı iştirakçilikle her ay ödeme yapmaktansa hiç ödeme yapmayıp kısmi emekliliği tercih ederim. Bu kapsama girip girmediğim hakkında bilgi verebilirseniz çok memnun olurum.

Cevap: 15 yıl 61 yaş uygulaması 5510 a tabi memurlar için de geçerlidir. 15 yıl hizmet için mutlaka memurluk hizmeti şartı aranmaz, memurluktan önce geçen sigortalı süreler de 15 hizmet yılı içinde değerlendirilir. Ayrıca, memurların intibak işlemleri ile toplam hizmetleri arasında farklılık olur. Şöyle ki, memurun mesleği ile ilgili geçmiş olan sigortalı hizmetlerin tamamı hizmet olarak kabul edilir, ancak bu hizmetin belli bir bölümü de intibak işleminde değerlendirilir. Dolayısıyla sigortalı hizmetlerin tamamı kısmi emeklilik olan 15 hizmet yılını tamamlamamış sağlar.

Bu konularda detaylı bilgi almak için;

https://www.memurlar.net/haber/1020835/ https://www.memurlar.net/haber/1020452/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.