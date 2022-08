TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında özgün tematik konulara yönelik Türkiye'de üretilmiş doktora tezleri TÜBA Ödül Komitesi tarafından değerlendirildi ve sonuçlar ilan edildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerine 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz'de verilecek.

Programa, TEKNOFEST'in öncelikli alanları arasında sayılan, "Teknoloji ve Tasarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji, Milli Teknoloji Hamlesi'nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları" konularında son 3 yıl içinde tamamlanan ve savunulan doktora tez sahipleri başvurdu.

Tez içerik kalitesi, tezden üretilmiş yayın, tez sahibinin yayın nicelik ve nitelik değerlendirmesi ile sanayi, teknoloji ve verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı gibi özel kriterler göz önünde bulundurularak detaylı bir değerlendirme süreci yaşandı.

Değerlendirme sonucu, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Dr. Demet Çilden Güler İstanbul Teknik Üniversitesindeki (İTÜ) "Nano-Uydularda Yönelim Kestirimi İçin Tek-Çerçeve Yöntemlere Dayalı Kalman-Tipi Filtreleme Algoritmalarının Geliştirilmesi" başlıklı teziyle birinci, Dr. Ferdi Kara Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesindeki "Geleneksel Dik Olmayan Çoklu Erişim (NOMA) ve NOMA'nın İş Birlikli İletişim ve Uzaysal Modülasyonla Birlikte Uygulanması: Hatalı Ardışık Girişim Engelleyici (SIC) Altında Performans Değerlendirmesi ve Analizi" teziyle ikinci, Dr. Müge Özçevik İTÜ'deki "Yazılım Tanımlı Ağlar İçin Trafik ve Hareket Duyarlı Gecikme Modeli" adlı teziyle üçüncü oldu.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında, Dr. Deniz Lengerli Gazi Üniversitesindeki "Antikanser Etkili 2,4-Diaminopirimidin Türevi Bileşiklerin Sentezleri ve Etki Mekanizmalarının İncelenmesi Üzerine Çalışmalar" teziyle birinci, Dr. Duygu Aydemir Koç Üniversitesindeki "SOD1 Mutasyonlu ALS Sıçanlardaki Biyokimyasal Parametrelerin Semptom Öncesi ve Semptomlardan Sonraki Dönemde İncelenmesi" başlıklı teziyle ikinci, Dr. Ahmet Cingöz Koç Üniversitesindeki "Understanding of Tumor Heterogeneity in Glioblastoma Multiforme Cell Lines with Differential Apoptotic Threshold" ile üçüncü olmaya hak kazandı.

Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ise Dr. Ufuk Tuğtekin Anadolu Üniversitesindeki "Çoklu Ortamla Öğrenmede Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bilişsel Yük ve Başarıya Etkisi" teziyle birinci, Dr. Tuba Bağatarhan Dokuz Eylül Üniversitesindeki (DEÜ) "Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psiko-Eğitim Programının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi" teziyle ikinci, Dr. Halime Güngör Hacettepe Üniversitesindeki "Yükseköğretime Hazırlanırken 12. Sınıf Öğrencilerinin Okullarında Akademik Başarılarıyla Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler" teziyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

- Hedef, tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül programının tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağını artırmak amacıyla öne çıkan doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere ihdas edildiğini ve ödüllerin bu yıl ikinci kez sahiplerini bulacağını bildirdi.

Ödül programına başvuran tüm çalışmaların çok değerli olduğunu belirten Şeker, başvuru ve ödül sahiplerini tebrik etti.