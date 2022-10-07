Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar
Antalya'da, 'fabrika' gibi çalışılan meslek liselerinde öğrencilerin mobilya, metal, matbaa, kimya, bilişim teknolojileri, güzellik, çocuk gelişimi, denizcilik, moda tasarım, yiyecek içecek, konaklama ve seyahat sektörüne yönelik üretim ve hizmetinden 9 ayda 47 milyon 61 bin 425 lira ciro elde edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya'daki
80 lisede yapılan eğitimde öğrenciler, üretime katkı sağlıyor. Mobilya, metal,
matbaa, bilişim teknolojileri, güzellik ve bakım, kimya sektöründe üretim yapan
çocuk gelişimi, denizcilik, moda tasarım, yiyecek içecek, konaklama ve seyahat
sektörü ile ilgili eğitimler alan 32 bin 700 öğrenci, daha okul sıralarında
mesleki kariyerlerinin ilk adımını atıyor.
Mezun olduktan sonra iş bulma kaygısını en aza indiren öğrenciler, okullardaki
atölyelerde, hizmet sektöründeki farklı iş kollarında görev yapıyor. Eğitim
süreçlerinde kazandıklarıyla aile ekonomisine katkı sağlayıp, harçlıklarını
çıkaran öğrenciler, ustalığı da okulda öğreniyor. Öğrencilerin ürettiği sıra,
masa, kitaplık, tenis masası, basketbol potası gibi ürünler de farklı okullara
araç gereç olarak sunuluyor.
'NİTELİKLİ, KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ'
Kentte mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde faaliyetini sürdüren 39
döner sermaye işletmesi, 2021 yılında 32 milyon 446 bin 748 lira ciro elde etti.
Öğrencilerin ürettiklerinden döner sermaye işletmeleri bu yıl ekim ayına kadar
ise 47 milyon 61 bin 425 lira ciro sağladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, meslek liselerinde üretim ve hizmet sektörüne
nitelikli personel yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Çalışkan, "Sektöre ara eleman değil nitelikli, kalifiye eleman yetiştirme
gayretindeyiz. Mobilya, güzellik, matbaa gibi farklı sektörlerde 47 milyon lirayı
aşan ciromuz var. Bu sayıyı sene sonuna kadar 50 milyon liraya çıkaracağız.
Öğrencilerimiz okurken para kazanıyor, okulda öğrendiklerini iş hayatında gözlemliyor.
Çalıştıkları sektörde, akademik hayatta ve sporda başarılarını devam ettiriyor"
dedi.
'USTALIĞI OKULUMUZDA ÖĞRENİYORUZ'
Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal teknolojisi kaynak atölyesinde
eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Berat Çalkın ise "Severek seçtiğim
bölümüm, ileride mesleğimde lazım olacak. Başka okullara sıra, masa, basketbol
potası yapıyoruz. İleride kaynak atölyesi açmayı planlıyorum. Okulumuzdaki atölyede
gerekli makinelerimiz var. Ustalığı okulumuzda öğreniyoruz" diye konuştu.