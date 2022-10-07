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Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar

Antalya'da, 'fabrika' gibi çalışılan meslek liselerinde öğrencilerin mobilya, metal, matbaa, kimya, bilişim teknolojileri, güzellik, çocuk gelişimi, denizcilik, moda tasarım, yiyecek içecek, konaklama ve seyahat sektörüne yönelik üretim ve hizmetinden 9 ayda 47 milyon 61 bin 425 lira ciro elde edildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 07 Ekim 2022 16:42
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Meslek liseleri fabrika gibi: 47 milyon lira ciro yaptılar

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Antalya'daki 80 lisede yapılan eğitimde öğrenciler, üretime katkı sağlıyor. Mobilya, metal, matbaa, bilişim teknolojileri, güzellik ve bakım, kimya sektöründe üretim yapan çocuk gelişimi, denizcilik, moda tasarım, yiyecek içecek, konaklama ve seyahat sektörü ile ilgili eğitimler alan 32 bin 700 öğrenci, daha okul sıralarında mesleki kariyerlerinin ilk adımını atıyor.

Mezun olduktan sonra iş bulma kaygısını en aza indiren öğrenciler, okullardaki atölyelerde, hizmet sektöründeki farklı iş kollarında görev yapıyor. Eğitim süreçlerinde kazandıklarıyla aile ekonomisine katkı sağlayıp, harçlıklarını çıkaran öğrenciler, ustalığı da okulda öğreniyor. Öğrencilerin ürettiği sıra, masa, kitaplık, tenis masası, basketbol potası gibi ürünler de farklı okullara araç gereç olarak sunuluyor.

'NİTELİKLİ, KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRME GAYRETİNDEYİZ'

Kentte mesleki ve teknik Anadolu lisesi bünyesinde faaliyetini sürdüren 39 döner sermaye işletmesi, 2021 yılında 32 milyon 446 bin 748 lira ciro elde etti. Öğrencilerin ürettiklerinden döner sermaye işletmeleri bu yıl ekim ayına kadar ise 47 milyon 61 bin 425 lira ciro sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, meslek liselerinde üretim ve hizmet sektörüne nitelikli personel yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışkan, "Sektöre ara eleman değil nitelikli, kalifiye eleman yetiştirme gayretindeyiz. Mobilya, güzellik, matbaa gibi farklı sektörlerde 47 milyon lirayı aşan ciromuz var. Bu sayıyı sene sonuna kadar 50 milyon liraya çıkaracağız.

Öğrencilerimiz okurken para kazanıyor, okulda öğrendiklerini iş hayatında gözlemliyor. Çalıştıkları sektörde, akademik hayatta ve sporda başarılarını devam ettiriyor" dedi.

'USTALIĞI OKULUMUZDA ÖĞRENİYORUZ'

Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal teknolojisi kaynak atölyesinde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Berat Çalkın ise "Severek seçtiğim bölümüm, ileride mesleğimde lazım olacak. Başka okullara sıra, masa, basketbol potası yapıyoruz. İleride kaynak atölyesi açmayı planlıyorum. Okulumuzdaki atölyede gerekli makinelerimiz var. Ustalığı okulumuzda öğreniyoruz" diye konuştu.

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