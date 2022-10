O öğretmen ve 6 öğrenci serbest

Almanca öğretmeni H.G.'nin evine giden 17 yaşındaki Y.K. ve arkadaşları iddiaya göre uyuşturucu madde kullandı.

Bir süre sonra fenalaşan Y.K. hayatını kaybetti. Öğrencilerden biri polise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Almanca öğretmeni H.G. ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Poliste ifadeleri tamamlanan öğretmen H.G. ve 6 öğrenci adliyeye sevk edildi.

Adliyede yapılan sorguda suça sürüklenen çocuk A.D. savcılıktan serbest bırakıldı. Diğer suça sürüklenen çocuklar M.A.Y. ile K.M.D ile şüpheliler A.A., İ. G., C. C. Ç ile öğretmen H.G. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü sözleşmeli öğretmen Hasan Güzelsu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK