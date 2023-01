Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu 1 ay ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde konuştu.

"Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek"

Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek. Metro hattımızı söz verdiğimiz şekilde İstanbul'un hizmetine bir an önce sunabilmek için aynı anda 10 tünel delme makinesi birden kullandık. TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan seyredebilirsiniz. Türkiye bu projeyle metro inşası konusundaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya kanıtlamıştır.

"İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan bölgesi kalmayacak"

İstanbul dünyada en fazla raylı sistem yapılan şehirlerin başında geliyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüz adım adım yerine getiriyoruz. Devam eden projeler tamamlandığında da İstanbul'un raylı sistem hattını 380 kilometrenin üstüne çıkarmış olacağız. İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan bölgesi kalmayacak.

"Hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan bu şehrin her sıkıntısına çözüm aradık"

Bu şehri her alanda hak ettiği seviyeye çıkartmak için gece gündüz çalıştık. Bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendik, hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan Fatih'in emaneti bu şehrin her sıkıntısına çözüm aradık, bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey beklemiyoruz.

"İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada"

İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık, şehrin geleceğini inşa edecek projeler ürettik. 10 tane sürücüsüz metro adımını biz attık. Asrın Projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz yürüttük. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada.

"Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız"

İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk boğazı açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Kanal İstanbul'u er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 1994'ten beri çalışmalarımızı engellemek isteyenleri dinlemedik.

"Milletimizin birliğine, beraberliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik"

Geçtiğimiz 20 yılda İstanbul'a kazandırdığımız her hizmeti, Türkiye Yüzyılının önsözü, altyapısı olarak görüyoruz. Bu yatırımları Türkiye Yüzyılının girizgahı olarak görüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca kalkınma hamlelerinde ihanet gafletle karşılaştık, yılmadık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik, milli iradeyi devre dışı bırakmak isteyenlere fırsat vermedik.

Metro 1 ay süreyle ücretsiz

Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek. Bu devletin bütçesi sizler için, bu milli bütçe sizler için. Bizler de sizler için mücdaelemizi sürdürüyoruz.