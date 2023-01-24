Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
Yalova'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın, hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2023 23:32, Son Güncelleme : 24 Ocak 2023 23:40
Ayazma Mahallesi'nde, 33 yaşındaki Semiha Sözer fotoğraf çekmek için kayalıklara çıktı.
Kayalıkların üzerinde dengesini kaybeden Sözer, 15 metre yüksekten yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık personeli Sözer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız