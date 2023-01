Davutoğlu'nun 'bizlere uyku haram' dediği haber kurgu çıktı, paylaşımı hala silmedi

Yoksul ailenin karne hediyesi olarak çocuğuna et aldığı iddiası yalan çıktı. Ham görüntüler yayınlanınca gerçek aydınlandı.

Muhabirin çocuğa yönlendirme yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu kasap da iddiaları yalanlayarak "Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar." yorumunu yapmıştı.

Haberin ilk çıktığı andan itibaren muhalefet partileri, hükümete eleştiri oklarını yöneltti.

Mansur Yavaş: İçimiz burkularak izledik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Annem karne hediyesi olarak et aldı' diyen evladımızı içimiz burkularak izledik" dedi.

Akşener: 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyenler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim, karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla, 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyenler arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Bu asil millet açlıkla mücadele ediyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek." tweetini paylaştı.

Haberin kurgu olduğunu anlaşılmasının üzerinden iki gün geçti ancak Davutoğlu, 21 Ocak'ta attığı tweeti silmedi.

Kullanıcılar paylaşımın altına yaptıkları Davutoğlu'nu özür dilemeye ve tweeti kaldırmaya çağırdı.