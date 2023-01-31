Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Mahkumların elektrik faturasına indirim
Mahkumların elektrik faturasına indirim
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
Gökçeada Belediyesine rüşvet operasyonu: Başkan dahil 5 gözaltı
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
TMSF'den satılık serbest bölge
TMSF'den satılık serbest bölge
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
32 ilde FETÖ'ye 'KPDS, ALES, YDS ve ÜDS' operasyonu: 35 gözaltı
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
Vatandaş kredi kartında 'limitleri' zorluyor
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
'Ev'lere şenlik piyasa! Düşük faiz almak isteyene yüksek fiyat
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
Liste çalışması başladı: Ağır toplar bakanlık için vekil yapılmayacak
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
EYT haftaya tamam, ilk maaş martta
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
İçişlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan güvenlik uyarılarına dair açıklama
Hac başvuruları yarın sona erecek
Hac başvuruları yarın sona erecek
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı siyasi değil, milli bir proje
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
Bakan Bozdağ: Arabuluculuk kapsamı genişletilecek, arabulucular denetlenecek
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
EYT'nin Komisyon'da görüşüleceği tarih belli oldu
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
TBB'den sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi rehberi
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Danıştaydan 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne yürütmeyi durdurma
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
Yeni Evim kampanyasında oturum amaçlı talepler öne çıkıyor
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
SMA Bilim Kurulu yarın toplanacak
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
Bakan Dönmez açıkladı: Elektrik ve doğal gazda indirim olabilir
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
ÖTV muafiyetli araç dolandırıcılığı: 1,6 milyon liralık vurgun
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Türk-İş: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
Bakan Kurum'dan genç araştırmacılara burs müjdesi
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
EYT'de 10 günlük süreye dikkat!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Bakan Kirişci: Su fakiri ülke konumuna geleceğiz!
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Türkiye'nin 61 ilinde kar beklentisi
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Altılı masanın yol haritası belli oldu
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı
Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!
Hakimden kendisini reddeden kadına kumpas!
Vergi affının ayrıntıları netleşti
Vergi affının ayrıntıları netleşti
Ana sayfaHaberler Eğitim

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla Banka Promosyonluların MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Ocak 2023 10:06, Son Güncelleme : 31 Ocak 2023 10:09
Yazdır
Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

BANKA PROMOSYONLARI ANLAŞMASINI MEB TEK ELDEN YAPABİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla Banka Promosyonluların MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.

Söz konusu cevap yazısında; "2007/21 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesinin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir." hükmü yer almaktadır.

NOT: 2007/21 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesi 2010/17 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesi ile değiştirilmiştir.

Söz konusu Genelge hükmü gereğince Bakanlığımız merkez teşkilatında banka promosyonu ile ilgili iş ve işlemler üst yönetici onayı ile Genel Müdürlüğümüzce, taşra teşkilatlarında ise birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilen harcama yetkilileri tarafından yürütülmektedir." açıklamalarına yer verildi.

İşte o cevap;

2007/21 sıra numaralı Başbakanlık Genelgesinin 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir." hükmü yorumlandığında promosyon genelgesinin kurumları merkez ve taşra olarak iki kısma ayırdığı ve bu kısımlarda banka promosyon anlaşmaların ayrı ayrı yapılmasını vurguladığı açıkça görülmektedir. Bu hükümlere rağmen banka promosyon anlaşmalarının tek elden yapan kurumlar bulunmaktadır. Fakat bu kurumların personel sayıların MEB' göre çok az sayıda bulunduğu ortada olmakla birlikte bu kurumların personel ödemlerinin merkezden mi yapıldığı yoksa görev yaptıkları birimden mi yapıldığı da önem taşımaktadır.

Çünkü bir milyondan fazla personele sahip Milli Eğitim Bakanlığının personel ödemeleri en küçük birim olan okullar tarafından KBS sistemine girişleri yapılmak suretiyle ödenmektedir.

PEKİ ÇÖZüM NEDİR?

Bir milyondan fazla personelin banka promosyon anlaşmasının MEB tarafından yapılması halinde bir kaç bankaya bölünerek yapılması ve bu bankaların taşradaki şubelerine dağıtılması gerekmektedir. Bu Yöntemde bir sürü sorun ortaya çıkacak ve personel muhatap bile bulamayacaktır.

Aslında banka promosyon anlaşmasının en güzel çözümü emeklilerdeki sistemdir. Emeklilerde olduğu gibi, Personel istediği banka ile promosyon anlaşmasını kendi yaparak; yer değiştirmelerde geldiği yerden promosyon aldı mı almadı mı, fazla aldı, eksik aldı tartışmaları da son bulacaktır.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Okul öncesinde 'ücretsiz yemek' uygulaması başlıyor
Özel okulda kayıt bilmecesi: Tercihe bağlı giderler zorunlu tutuldu
Özel okulda kayıt bilmecesi: Tercihe bağlı giderler zorunlu tutuldu
Üniversitelerde yatay geçiş imkanı için son gün 3 Şubat
Üniversitelerde yatay geçiş imkanı için son gün 3 Şubat
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli model alımı yapacak
Meslek liseliler okulda öğrendiklerini vatandaşların evinde pratiğe dönüştürüyor
Meslek liseliler okulda öğrendiklerini vatandaşların evinde pratiğe dönüştürüyor
MEB'in Aile Okulu Projesi'yle 40 bin muhtara eğitim verildi
MEB'in Aile Okulu Projesi'yle 40 bin muhtara eğitim verildi

Bu Habere Tepkiniz

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Banka Promosyonları anlaşmasını MEB tek elden yapabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.01.2023 tarih ve 68302142 sayılı yazılarıyla Banka Promosyonluların MEB tarafından tek elden yapılıp yapılamayacağına cevap verdi.
Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Düzenleyici işlemlere dava açma süresine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenleyici işleme ilişkin dava açma süresi geçirildikten sonra verilen dilekçeye istinaden dava açma süresinin canlanmayacağına ilişkin Danıştay 10. Dairesi kararını onadı.
Kadrolu öğretmenler mazeret tayininde mağdur

Kadrolu öğretmenler mazeret tayininde mağdur

Kadrolu öğretmenler mazeret tayininde mağdur
Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personel eş durumu tayin taleplerinin bekletilmemesini talep ediyor

Yardımcı yargı personeli, eşinin görev yaptığı il/ilçede görev yapmak için naklen atanma talebinde bulunduğunda, bu talebi uzun süre Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmamaktadır. Bu husus eşlerin maddi ve manevi yıpranmalarına sebep olmaktadır. Bu yazımızda, eşinin görev yaptığı il veya ilçeye naklen atanma talebinde bulunmuş olup da naklen atanma talebi uzun süre bekletilen yardımcı yargı personelinin mağduriyetine değinilecektir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

EYT yasa teklifi Meclis'e sunuldu... İşte detaylar

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

MEB, BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretlerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 12.01.2023 tarih ve 68258485 sayılı yazısıyla BİLSEM Öğrenci Tanılama Süreci Görevli Ücretleri hakkında açıklama yaptı.
Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Adalet Bakanlığının 'Fazla Çalışma Ücreti' düzenlemesine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün "Fazla Çalışma Ücretleri" konulu Genel Yazısının Ek-1'nolu çizelgede yer alan "Fazla Çalışmaya Esas İş Kriterleri"nin uygulanmasında dikkate alınması gereken hususların belirlendiği maddelerinin iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?

Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

KDK'dan 'eş durumu tayini' için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eşinin çalıştığı ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tayin talebi kadro olmadığı gerekçesiyle reddedilen SGK personelinin başvurusunu haklı buldu.
SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak

SEDDK, 21 memur alacak. Son başvuru tarihi 24 şubat 2023
Başkentte kar yağışı -2-

Başkentte kar yağışı -2-

Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor. Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.
KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

KOSGEB 12 sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Son başvuru tarihi 24 Şubat 2023.
İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!

İşte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu bazı belirtiler...