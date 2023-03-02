8 bin karot alındı: Davalara dayanak olacak

Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu bulunanların tespiti için çalışmalar sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 28 bin 5 bina yıkıldı, binlerce binada ise ağır hasar oluştu. Depremlerde 45 bin 89 vatandaş hayatını kaybetti. Yıkılan binalarla ilgili yürütülecek soruşturmalar için 11 ildeki başsavcılıkların bünyesinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruldu. Soruşturmalar için 735'i savcı, 468'i adli tıp uzmanı olmak üzere yaklaşık 5 bin personel görevlendirildi.

ÖRNEK ALINMADAN ENKAZ KALKMIYOR



Arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda delil toplama işlemleri titizlikle yürütülüyor. Delil toplanmayan binalarda enkazın kaldırılmasına müsaade edilmiyor. Mimar, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan 3'er kişilik bilirkişi heyeti, savcı denetiminde enkazlardan karot ve demir örnekleri alıyor.

5 İLDE DELİL TOPLAMA BİTTİ



Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de enkazlardaki delil toplama işlemini tamamlayan ekipler, 8 binden fazla binadan örnek aldı. Bilirkişi, inşaatta kullanılan malzemeleri tek tek inceleyip standartlara uygun olup olmadığına bakıyor. Sonrasında ise raporunu hazırlıyor. Soruşturma savcıları, bu rapor doğrultusunda ihmali olanlarla ilgili iddianame düzenleyecek.

Abdullah Sarica - Resul Ekrem Şahan