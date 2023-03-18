Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 07:45, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 07:31
Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ile görünümünün teyit edildiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği aktarıldı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik faaliyet üzerindeki olumsuz etkisinin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde mali ve kredi teşvikiyle kısmen dengelenmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 3 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.