Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere yarın saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca yarın yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.