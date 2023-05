Bakan Kurum'dan 'Teknofest'te gidilmesin diye metroları çalıştırmadılar' iddiası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de, Üsküdar Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Üsküdar'a geçti. Üsküdar'da Bilim Merkezi'nin açılışı Bakan Kurum tarafından yapıldı. Açılış törenine Kurum'un yanı sıra, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İŞSİZLİK ORANIMIZI YÜZDE 7 SEVİYESİNE GERİLETECEĞİZ"

Törende gençlere seslenen Bakan Kurum, "Sevgili gençler geleceğiniz için attığımız adımları hiçbir zaman yeterli görmedik. Her geçen gün sizler için çok daha güzel adımları atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizi açıkladılar. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Sizlere daha iyi bir gelecek inşa etmek için gece demeden gündüz demeden çalışmaya, sizlere her yerde ve her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİRER BİLİM İNSANI, BİRER MUCİT OLARAK YETİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Açılışını gerçekleştirdikleri bilim merkezi ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, "Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Bilim Üsküdar Merkezimizle; sizlerin birer bilim insanı birer mucit olarak yetişmesine katkı sağlayacağız. Astronomiden uzay ve havacılığa, teknolojiden matematiğe, doğa bilimlerinden tasarıma farklı farklı atölyelerle eğitim alabileceksiniz. Teknoloji üreten bir nesil yetiştirmek için Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında alacağınız eğitimlerle tasarımdan üretime, siber güvenlikten ileri robotiğe 11 farklı modülde kendinizi geliştirmeye fırsatı yakalamış olacaksınız. Beş bin kitap ve 26 bin elektronik kaynağa sahip kütüphanemiz 7/24 sizlerin emrinde olacak, hizmetinde olacak. Ben böylesi kıymetli bir merkezin yapımında emeği geçen Üsküdar Belediyemize, TÜBİTAK Başkanlığımıza ve T3 Vakfımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YÜZ BİNLERCE GENCİMİZ, KARDEŞİMİZ TEKNOFEST'TE GİDEMESİN DİYE METROLARI ÇALIŞTIRMADILAR"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Bu ülkeyi yarınlara taşıyacak sizlere bakınca gördüğümüz şey azimdir, kararlılıktır, sevdadır. Karşımda gördüğüm Teknofest Kuşağı bu ülkenin istikbalidir. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Ama bunu hazmedemeyenler, kıskananlar oldu. Daha dün İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TOGG'umuzu görmek isteyen yüz binlerce gencimiz, kardeşimiz için metroları çalıştırmadılar, ulaşım hatlarını durdurdular. Gençlerimizin, yavrularımızın Teknofest'e gitmesini engellemek, ulaşımını durdurmak, yavaşlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Varsın onlar; dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivaline gelen gençlere dahi zorluk çıkartsınlar. Gençlerimiz kendi istikbalini çizmeye devam edecek. Biz de gençlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz için, sizler için, evlatlarımız için nice teknoloji üslerini hizmete almaya devam edeceğiz. İşte biz Teknofest gençlerimize güveniyoruz. Bu ülkenin İstikbalini göklere çıkaracak sizlere güveniyoruz! Bu milletin geleceğini yeniden yazacak genç kardeşlerimize güveniyoruz. İşte Bilim Üsküdar Merkezimiz emrinizde. Burası sizlere, gençlerimize, İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun"

"AHLAK, ADALET VE İYİLİK SESİNİN TÜM DÜNYADA DAHA GÜR ÇIKMASINA VESİLE OLACAKTIR"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Bu bilim merkezlerinden çıkacak genç kardeşlerimiz, mana alemindeki inançla da birleştirerek, emre doğru anlayarak, kainatı doğru anlayarak; medeniyetimizin ahlak, adalet ve iyilik değerlerinin sesinin tüm dünyada daha gür çıkmasına vesile olacaktır. Biz bu merkezleri, milli teknoloji hamlesini tümüyle inancımızın ve medeniyetimizin o güçlü köklerine dayanıp, gelişen nice nesiller yetiştirmek amacıyla kurduk" dedi.