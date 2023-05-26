Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: Siyaseti at pazarlığına çevirdiler

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 2 gün kala ATV- A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meydanlar olsun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantı olsun rehavet olmadığını gösteriyor. İkinci tur için tabanın çok kararlı olduğunu görüyorum. Esenler'de 150 bin kişi 'Biz hazırız' diyor. Yarın da açık hava toplantısını Beykoz'da yapacağız. Beykoz'da da aynı coşkunun olacağına inanıyorum. Bir tarafta 21 yıldır tanıdıkları başkan var. Öbür tarafta Kılıçdaroğlu'nun referansı yok.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Sayın İnce'yi adaylıktan çekildikten sonra aradım. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim. İnce'nin rahatsızlığını duyunca kendisini aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. 'Bize düşen varsa elimizden geleni yapalım' dedik. 'Ben de hastaneden çıktım istirahatteyim' dedi.

"SİYASEYİ AT PAZARLIĞINA ÇEVİRDİLER"

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan herkes CHP'den vekillik kopardı. Toplam oyları yüzde 1 olmayan partiler CHP'den 40 vekil kopardı. Sandıkta milletim gereken neyse cevabını verecek. Kılıçdaroğlu birbirinden farklı bu şüreka ile işin içinden nasıl çıkacak? Çıkılmaz. PKK uzantısı YSP'li biri Kılıçdaroğlu ile mutabakattan bahsetti. Niyetleri terörist başı ve Demirtaş'ı hapisten çıkarmak.

Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Demirtaş'ı çıkarmak için oyunuzu bana verin' diyor. Nerede kaldı hak, hukuk, adalet? 'Sen bunlarla ne mutabakatına vardın?' diye sorarlar. CHP Genel Başkanı niye cevap vermiyor. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri.

PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Onlar bir tarafa Kürt kardeşlerim bir tarafa. CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik. Onların dillerinden kimliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözüme kavuşturan biz olduk. Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz bu salon çözüm sürecinde çok şeylere tanık oldu. Biz neler yaptık, neleri çözmeye çalıştık.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık. Ama insanoğlu doymuyor. Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz' demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. 'Senin yanındakiler ne kadar kifayetli' diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum."