Erdoğan'dan Hakan Fidan'a 'üstün hizmet madalyası'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Ağustos 2023 17:53, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2023 17:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a MİT'teki görevlerinden dolayı "Devlet üstün hizmet madalyası beratı" takdim etti. Erdoğan, ayrıca, emekliye sevk edilen komutanlara hediye verdi.