Muharrem İnce'den, Cumhuriyet Bayramı'nı şiirle kutlayan kadınlara ziyaret

Zile ilçesine bağlı Çiftlik köyüne gelen İnce, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için köy okulu önünde bir araya gelen ve çocukken öğrendikleri şiirleri okuyan kadınları tebrik etti.

Köylülere Türk bayrağı dağıtan, börek ve tatlı ikramında bulunan İnce, yöresel kıyafetleriyle teyzelerin şiir okumasından çok etkilendiğini dile getirdi.

Her hanede, her tüten ocakta Cumhuriyet'i savunacak birisinin olduğunu belirten İnce, "Her beldede, her ilde var. Her köyde var. Harika bir şey. Kapanmış bir okulda, yaşı en az benim kadar olan, ablalarımızın, abilerimizin Cumhuriyet'i bu şekilde kutlamaları, çocukluklarında öğrendikleri şiirleri okumaları, tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Hepimizi duygulandırdı. Onlarla bu anı yaşamak istedik. Ben de bu Cumhuriyet'in bir öğretmeni olarak, bir politikacı olarak değil, Cumhuriyet'in bir öğretmeni olarak buraya geldim. Bu anı, ablalarımız ve abilerimizle yaşamak istedik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İnce, kadınların şiir okuduğu kapalı köy okulunu ziyaret edip, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra köyden ayrıldı.