Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi
Cumhur İttifakı'nda 50+1 ve yerel seçim zirvesi
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi
Emniyet'e, 10 bin 102 kadro ihdas edildi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uyulmamasına yapılan itiraz sonuçlandı
Gün sonu döviz kurları
Gün sonu döviz kurları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
MEB'den öğretmenlere 24 Kasım özel programı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Bakanlıktan, yurtta cinsel istismar iddiasına suç duyurusu
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kariyer Basamakları Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süresi uzatıldı
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Yerlikaya fırtına ve selin bilançosunu açıkladı: 9 ölü
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Bakan Tunç: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüş yok
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
Dikbayır'dan Akşener'e: Gerçeği ortaya çıkarmazsa savcılığa başvuracağım
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
YKS yerleştirme kılavuzunda 10 yeni bölüm yer alacak
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
2 adalet komisyonu nakli çıkan personelin ayrılışları işlemlerini bekletiyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Bakan Uraloğlu: İnternet hızımız adeta uçuyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Sağlık personeli Görevde Yükselme sonuçlarını bekliyor
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Geçen ay en çok konut aranan il ve ilçeler
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Kıyı Emniyetine 95 işçi alınacak
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Yurt içi piyasalarda gözler faiz kararında
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 08:25, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 08:21
Yazdır
Meteoroloji uyardı: Bu illerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, sabah saatlerinde Tokat, Siirt ve Sinop'un iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Rize, Artvin, Ardahan, Hakkari ve Van'ın güneyinin yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (yerel su baskını, heyelan, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber