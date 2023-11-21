Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştiren Bakan Koca, getirilen 88 hastanın 6 tanesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Üçüncü bir tahliye planı hakkında da konuşan Koca, tahliyenin yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.

"88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor"

Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar hakkında bilgi veren Bakan Koca,

"Gazze'den 88 hasta 62'de refakatçi getirdik. Yani toplam 150 kişiyi direkt Gazze'den getirdik. Bu hastaları getirirken İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir koordinasyon çalışmaları yaparak bu hastaları getirmeyi organize ettik. Şu an 88 hastanın 48'i Bilkent Şehir Hastanesinde, 40 hastamız da Etlik Şehir Hastanemizde. Bilkent Şehir Hastanemizde 3 hastamız yoğun bakımdaydı. Bir hastamız beyin cerrahisinin müdahalesi sonrasında yoğun bakıma alınmıştı, o da bugün servise alındı. Bilkent Şehir Hastanesinde bulunan 48 hastamızdan 2 tanesi hala yoğun bakımda ama entübe değil, durumları ciddi değil. Durumları yakın takipte. Etlik Şehir Hastanemizde ise 40 hastamız var. Orada da 4 hastamız yoğun bakımda. O hastalarımızda da entübe olan herhangi bir hastamız yok. Durumları yakından takip edilen hastalar. Yani toplamda 88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor. Diğer hastalarımız servislerde takip edilmiş oluyor. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar"

diye konuştu.

Ayrıca Bakan Koca, "Dört tane hastamız, kan hastalıklarıyla ilgili gerisi onkoloji hasta grubu. Ağırlıklı gelen hasta grubu ve Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nde ağırlıklı takip edilen onkoloji hastaları idi" ifadelerine yer verdi.

"Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik"

Gazze'den yapılması planlanan üçüncü tahliye ile ilgili konuşan Koca,

"İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibi yoğun çalışıyor ve üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olabilir. Biz özellikle dün İsrail Sağlık Bakanı'yla görüşmemde de kendilerine ifade ettim. Mısır Sağlık Bakanı'yla da görüşmemde aynı şekilde ifade ettim. Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik bu dönemde bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu an elli kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur"

dedi.

Prematüre bebeklerle ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Koca, 1 yaşın altında olan çocukların da çıkarılması için bir tahliye planı gerçekleştirdiklerini, şu an için 50 kişilik bir tahliye listesi oluşturduklarını ve bu kişiler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hastalarla gelen refakatçilerin de sağlık taramasından geçirildiğini ifade eden Koca, 7 hasta refakatçinin servislerde takip edildiğini kaydetti.