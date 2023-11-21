Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Doktor park yeri yüzünden tartıştığı meslektaşını yaraladı
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
Kocaeli'de yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
'Zarar tespit çalışmalarımızdan sonra destek ödemelerini yapacağız'
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, 50 kişiden oluşan bir hasta listesi hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyenin gerçekleşeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 18:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 18:01
Yazdır
Gazze'den 50 kişilik üçüncü tahliye yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasını Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştiren Bakan Koca, getirilen 88 hastanın 6 tanesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Üçüncü bir tahliye planı hakkında da konuşan Koca, tahliyenin yakın zamanda gerçekleşebileceğini söyledi.

"88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor"

Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar hakkında bilgi veren Bakan Koca,

"Gazze'den 88 hasta 62'de refakatçi getirdik. Yani toplam 150 kişiyi direkt Gazze'den getirdik. Bu hastaları getirirken İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan bir koordinasyon çalışmaları yaparak bu hastaları getirmeyi organize ettik. Şu an 88 hastanın 48'i Bilkent Şehir Hastanesinde, 40 hastamız da Etlik Şehir Hastanemizde. Bilkent Şehir Hastanemizde 3 hastamız yoğun bakımdaydı. Bir hastamız beyin cerrahisinin müdahalesi sonrasında yoğun bakıma alınmıştı, o da bugün servise alındı. Bilkent Şehir Hastanesinde bulunan 48 hastamızdan 2 tanesi hala yoğun bakımda ama entübe değil, durumları ciddi değil. Durumları yakın takipte. Etlik Şehir Hastanemizde ise 40 hastamız var. Orada da 4 hastamız yoğun bakımda. O hastalarımızda da entübe olan herhangi bir hastamız yok. Durumları yakından takip edilen hastalar. Yani toplamda 88 hastanın 6 tanesi yoğun bakımda takip ediliyor. Diğer hastalarımız servislerde takip edilmiş oluyor. Arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar"

diye konuştu.

Ayrıca Bakan Koca, "Dört tane hastamız, kan hastalıklarıyla ilgili gerisi onkoloji hasta grubu. Ağırlıklı gelen hasta grubu ve Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nde ağırlıklı takip edilen onkoloji hastaları idi" ifadelerine yer verdi.

"Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik"

Gazze'den yapılması planlanan üçüncü tahliye ile ilgili konuşan Koca,

"İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan koordinasyon ekibi yoğun çalışıyor ve üçüncü tahliye önümüzdeki günlerde olabilir. Biz özellikle dün İsrail Sağlık Bakanı'yla görüşmemde de kendilerine ifade ettim. Mısır Sağlık Bakanı'yla da görüşmemde aynı şekilde ifade ettim. Özellikle bebekler, çocuklar ve yaralıları daha öncelikli istediğimizi söyledik bu dönemde bu konuyla ilgili de mutabık kaldık. Şu an elli kişilik ağırlıklı çocuk olmak üzere bir liste üzerinde çalışılıyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde bu netleşmiş olur"

dedi.

Prematüre bebeklerle ilgili de bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Koca, 1 yaşın altında olan çocukların da çıkarılması için bir tahliye planı gerçekleştirdiklerini, şu an için 50 kişilik bir tahliye listesi oluşturduklarını ve bu kişiler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Hastalarla gelen refakatçilerin de sağlık taramasından geçirildiğini ifade eden Koca, 7 hasta refakatçinin servislerde takip edildiğini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber