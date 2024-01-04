Meclis üyeliğinden görevlendirilen belediye başkan yardımcılarına memur disiplin cezaları uygulanabilir mi?

657 sayılı Kanunun "istihdam şekilleri" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre; kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürüleceği, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerin bu Kanunun uygulanmasında memur sayılacağı ve bu tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanların da memur olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun "disiplin amiri ve disiplin cezaları" başlıklı 124'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verileceği hüküm altına alınmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin yedinci fıkrasındaki yapılan düzenlemeye göre; norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.Dönemin DPB bir görüşünde (T:19.06.2017, S: 31292642157.00E.3642); 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinin 7'nci fıkrasında belediye başkan yardımcılarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağına veya belediye başkan yardımcılığında geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediğine işaret edilmiştir.

657 ve 5393 sayılı Kanun birlikte değerlendirildiğinde, belediye meclis üyeleri arasında görevlendirilen belediye başkan yardımcıları "memur" statüsünde sayılmadıklarından ötürü 657 sayılı Kanun gereğince memurlara uygulanan disiplin cezalarının tatbik edilmesi mümkün olmayacaktır.