Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası ve ödül verilebilir mi?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE ÖDÜL VERİLEBİLİR Mİ?

3/9/2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 Ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme, İKİNCİ BÖLÜM, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme hükümlerinin "Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilmesi" başlıklı 30. maddesindeki; "MADDE 30- (1) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen personele, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde başarı ve üstün başarı belgesi verilebilir." hükümlerine göre de sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmekte iken "ödül" verilememektedir.

Sözleşmeli öğretmenlere "ödül" verilemeyeceğine dair Milli Eğitim Bakanlığının görüş yazısı "Sözleşmeli öğretmenlere ödül verilebilir mi?" başlıklı haberimizde yayınlanmıştır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

"Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilebilir mi? MEB'den önemli görüş yazısı" başlıklı haberimizde yer verdiğimiz görüş yazıları ve o zamanki yürürlükteki mevzuata göre sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilememekte iken 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına 26/01/2023 tarh ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2. Maddesi ile eklenen ek fıkra ile sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi halinde ne yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

İşte o fıkra;

"Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir."

PEKİ, HANGİ KANUNİ HÜKÜMLERE GÖRE ÖĞRETMENLERE CEZA VERİLİR?

Şöyle ki;

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanununda ortaokul ve lise öğretmenlerinden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktadır.4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanununda, ilkokul öğretmenlerinden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktaydı.

Fakat, 14 Mart 2014 Cuma ve 28941 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki hükümler ile 1702 sayılı Kanun tamamen yürürlükten kaldırılmış, 4357 sayılı Kanunun da disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte o madde;

"MADDE 27-(1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır."

Dolayısıyla hem kadük duruma düşen 1702 sayılı Kanun hem de disiplin hükümleri içeren tüm ceza maddeleri yürürlükten kaldırılan 4357 sayılı kanunda; öğretmenlerden suç işleyenlere yapılan soruşturma neticesinde verilecek disiplin hükümleri içeren ceza maddeleri bulunmaktadır.

Öğretmenlere, hali hazırda sadece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan disiplin hükümlerine göre disiplin cezası verilebilmektedir.

Bir de, 6245 Sayılı Harcırah Kanunda bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm şu şekildedir:

"Hilafı hakikat beyanname verenler:

Madde 60 - Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur."

Ahmet KANDEMİR