Otobüs biletleri uçuyor

Ramazan Bayramı'nda memleketlerine gitmek için hazırlıklara başlayan aileler otobüs bileti bakmaya başladı. Ancak bayram yoğunluğunu fırsata çeviren birçok otobüs firması internet sitesinde bayram öncesi ve bayram tarihine yakın

biletler arasında en az 100 ila 200 TL arasında fiyat farkı uyguluyor.

BİLETLER İKİ KATINA SATILIYOR



Ankara'dan Yozgat'a bayramdan 1 hafta öncesinde 350 TL'ye bilet bulunurken bayrama yakın günlerde fiyat en az 500 TL'ye çıkıyor. Ankara'ya yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunan Yozgat'ın dışında 500-600 kilometreye çıkan illere otobüslerle yapılacak yolculukların fiyatlandırılmasında ise bayram dönemi ile normal dönem arasında en az 200 TL fiyat farkı bulunuyor. Bazı illerde ise biletler iki katına satılıyor.

ÖZEL ARAÇ DAHA TASARRUFLU



Bayramda memleketine gidecek vatandaşlar önceki yıllarda daha tasarruflu olduğu için otobüs yolculuğunu tercih ediyordu. Ancak bilet fiyatlarına 100 ila 200 TL arasında yapılan ek zamlar özel araçla yolculuğu daha tasarruflu hale getiriyor. 200 kilometrede bir araç ortalama 500 TL yakıt tüketiyor. Bir aileden 3 kişi ile yapılan otobüs yolculuklarının maliyeti 1500 TL'ye kadar çıkıyor. Gidiş ve dönüş hesaba katıldığında 3 kişinin yapacağı yolculukta 200 TL tasarruf mümkün.

Otobüs firmalarına ek sefer izni



Şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatilinde yapacakları ek seferler için izin dönemi bugün başlayacak, 16 Nisan'da sona erecek. Bayram tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenirken, vatandaşların şehirler arası seyahat taleplerinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildi. Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesini amaçlayan düzenlemeyle vatandaşların olası mağduriyetleri engellenecek.

Ali Kürşat Büyükada