İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın.
Sponsorlu İçerik
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
Ak Parti'nin oylarını koruduğu 3 Anadolu kenti
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
İçişleri Bakanlığı 1608 personel alacak
Yargıtay'da 14'üncü tur: Eski Başkan Akarca elendi
Yargıtay'da 14'üncü tur: Eski Başkan Akarca elendi
Otobüs biletleri uçuyor
Otobüs biletleri uçuyor
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Cep telefonu tarifelerine yüzde 65 zam!
Ne olduysa son 10 günde oldu
Ne olduysa son 10 günde oldu
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
Erdoğan: Partide kimse hesap sorulamaz değil
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
'8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz'
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Fenerbahçe'de Süper ligden çekilme ve süper kupa için karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Van İl Seçim Kurulundan DEM Parti adayı Zeydan ile ilgili karar
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Şişli'deki yangın faciasının ardından siyasilerden ilk mesaj
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Ramazan Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimleri sürüyor
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Kocaeli Valiliğinden 'polis merkezinde darp' haberlerine ilişkin açıklama
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira oldu
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ta 16 katlı binada yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Partilerini değiştirdiler ama koltuklarını korudular
Partilerini değiştirdiler ama koltuklarını korudular
Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otobüs biletleri uçuyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala otobüs biletlerindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Yoğunluğu fırsata çeviren bazı otobüs firmaları, 350 TL'ye satılan biletleri bayrama yakın günlerde 500 TL'ye çıkarıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 08:07, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 08:10
Yazdır
Otobüs biletleri uçuyor

Ramazan Bayramı'nda memleketlerine gitmek için hazırlıklara başlayan aileler otobüs bileti bakmaya başladı. Ancak bayram yoğunluğunu fırsata çeviren birçok otobüs firması internet sitesinde bayram öncesi ve bayram tarihine yakın

biletler arasında en az 100 ila 200 TL arasında fiyat farkı uyguluyor.

BİLETLER İKİ KATINA SATILIYOR

Ankara'dan Yozgat'a bayramdan 1 hafta öncesinde 350 TL'ye bilet bulunurken bayrama yakın günlerde fiyat en az 500 TL'ye çıkıyor. Ankara'ya yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunan Yozgat'ın dışında 500-600 kilometreye çıkan illere otobüslerle yapılacak yolculukların fiyatlandırılmasında ise bayram dönemi ile normal dönem arasında en az 200 TL fiyat farkı bulunuyor. Bazı illerde ise biletler iki katına satılıyor.

ÖZEL ARAÇ DAHA TASARRUFLU

Bayramda memleketine gidecek vatandaşlar önceki yıllarda daha tasarruflu olduğu için otobüs yolculuğunu tercih ediyordu. Ancak bilet fiyatlarına 100 ila 200 TL arasında yapılan ek zamlar özel araçla yolculuğu daha tasarruflu hale getiriyor. 200 kilometrede bir araç ortalama 500 TL yakıt tüketiyor. Bir aileden 3 kişi ile yapılan otobüs yolculuklarının maliyeti 1500 TL'ye kadar çıkıyor. Gidiş ve dönüş hesaba katıldığında 3 kişinin yapacağı yolculukta 200 TL tasarruf mümkün.

Otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatilinde yapacakları ek seferler için izin dönemi bugün başlayacak, 16 Nisan'da sona erecek. Bayram tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenirken, vatandaşların şehirler arası seyahat taleplerinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildi. Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesini amaçlayan düzenlemeyle vatandaşların olası mağduriyetleri engellenecek.

Ali Kürşat Büyükada

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber