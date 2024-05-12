KPSS ile memurluğa başlayan, işçilik süresine kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi alabilir mi?

Soru : 1994 sgk girişim var 9 bin gün sgk primim var 14 yıl belediye iktisadi teşebbüsünde işçi olarak çalıştım sonrasında KPSS ile memur olarak atandım iş yerimden ayrılmak için sgk kurumundan sgk ESAS yazısı ile 1475 sayılı iş kanunun 14 madde 5 bendinden emeklilik harici diğer şartları yerine getirmem sebebi ile istifa ettim iş çıkış kodum sgk 1475 e 14 olarak görülmektedir iş yeri bana tazminat ödemeyeceğini söyledi önce arabulucu ya gittik şimdi mahkeme süreci başladı ben memur oluyorum diye istifa etmedi emeklilik yaşı harici diğer şarlatan yerine getirdiğim için iş ten ayrıldım kıdem tazminatı memur olana verilmiyor mu benim 15 yıllık alın terim verilmeyecek veya haklarım devretmeyecek mi.?



Detaylar/Değerlendirmeler:

1994 SGK girişli 14 yıl sonra istifa edip KPSS ile memur olursa işçilik süresine emekli ikramiyesi alabilir mi?



İşçi iken memurluğa geçen kişinin kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi alabilmesi için belirli şartlar aranır. Bu şartların neler olduğu konusunda da 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne ve 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne bakılır.



2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilmektedir.



1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmüne göre kıdem tazminatı ödemesi yapılabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi olarak başlanılması ve bu tarihten sonra istifa ettikleri tarihte de 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödenmiş hizmetin bulunması şartına bağlı olmaktadır. Bu şartı taşımaları halinde kıdem tazminatı alabilmektedirler. Yani, 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlar için kıdem tazminatı ödenmesi açısından emeklilik dışında olan şart bu şekilde olmaktadır.



Yani, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi olarak çalışmaya başlamış olmakla birlikte bu tarihten sonra 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün de hizmeti olmayanlar kıdem tazminatı alamamaktadırlar.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 öncesi istifa olduğunda da kıdem tazminatı ödenmemektedir.



Memur olarak görev yapmakta olanlar da, kamu işyerlerinde işçilikte geçen sürelerine kıdem tazminatına müstehak olmalarına rağmen kıdem tazminatı almamışlarsa bu sürelerine karşılık memur olarak emekli olduklarında emekli ikramiyesi alabilirler. Yalnız ikramiye alabilmenin koşulları olarak:



İşçilikten ayrılırken 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünde belirtilen şartları taşımış olmaları ve bu şartları taşımakla birlikte kıdem tazminatı olarak herhangi bir tutarın alınmamış olması gereklidir. Yani, askerlik için ayrılma, emekliliğe hak kazanılma, kadınların evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işten ayrılırsa, vefat, işveren tarafından haklı sebep olmadan işten çıkartılması gibi durumlar.



Ayrıca, 1475 sayılı Kanunda işçi iken memur olmak için ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceğini dair hüküm bulunmamaktadır.



Sitemizde de memurların kamu işyerlerinde geçen sigortalı hizmetlere hangi şartlarda emekli ikramiyesi alabilecekleri konularını detaylı olarak değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu konularda bilgi almak için sitemiz ziyaret edilebilir.



https://www.memurlar.net/haber/950895/isci-iken-memurluga-gecenlerin-intibak-emekli-ikramiyesi-hizmet-butunlesmesi-islemleri-nasil-olur.html



https://www.memurlar.net/haber/1083643/isci-statusune-gecen-ikramiye-alabilir-mi-sartlari-nedir.html



https://www.memurlar.net/haber/659191/isci-iken-sinavla-memur-olanlar-iscilik-surelerine-emekli-ikramiyesi-alabilir-mi.html



https://www.memurlar.net/haber/1058698/sozlesmeli-iken-memur-kadrosuna-gecenler-sozlesmeli-surelerine-ikramiye-veya-is-sonu-tazminati-alabilecek-mi.html



Sonuç bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:



1994 yılında SGK primleri ödenmiş şekilde işçi statüsünde göreve başladığınızı ancak, bu görevinizden 15 yıllık sigortalılık sürenizi doldurmadan istifa ettiğinizi, yani 14 yıl sonra istifa ettiğinizi anlamaktayız.

Şayet, durumunuz sorunuzdan anladığımız şekilde böyle ise, kıdem tazminatı ödenme şartlarını taşımadığınızı değerlendirmekteyiz.

Bu durumda, işçilik sürenize kıdem tazminatı, dolayısıyla da emekli veya yaşlılık aylığı bağlandığında da emekli ikramiyesi ödenmemesi işleminin doğru olacağını söyleyebiliriz.

Ancak, yukarıda belirttiğimiz şartları yani 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü dikkate alındığında istifa ettiğinizde 15 yıllık sigortalılık süreniz ve 3600 gün de hizmetiniz varsa istifa ettiğinizde kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini de ayrıca değerlendirmekteyiz.