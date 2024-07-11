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Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 07:24, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:34
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Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yerlikaya'dan, Afyonkarahisar'daki 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarı ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

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