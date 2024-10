Doğum nedeniyle kullanılan izin intibak işleminde değerlendirilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:



Memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Aylıksız izin sürelerinin borçlanarak hizmet satın alınması hakkında da 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Doğum nedeniyle ücretsiz izin 657 sayılı Kanun Madde 108 hükmü gereğince verilir ve bu süre istek halinde azami 24 aya kadar olur.

Bu süreler, memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi olumlu etkileyen intibak işlemlerinde değerlendirilmektedir. Yalnız bu şekilde uygulama ilk defa 2016 yılında geldiğinden, 2016 tarihinden sonraki süreleri kapsamakta, daha önceki süreler memurun kazanılmış hak aylık intibakında dikkate alınmamaktadır.

Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi için borçlanma yapması şartı da bulunmaz, memur ücretsiz izin bitimi göreve başladığında 10/02/2016 tarihinden sonraki süreleri kapsayacak şekilde intibak işlemini Kurumların yapması gerekir.



İntibak işlemi ile ilgili hükümler;



657 sayılı Kanun Madde 36 (C) 8 numaralı bent: "108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

657 sayılı Kanun Geçici Madde 42: "36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır."



Hizmet yönüyle;



Memurun ücretsiz izin süresini hizmetine katabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için gerekli hizmet süresine ekleme yapılır.



Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz;



Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izinler Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek borçlanma yapmak suretiyle hizmetlere dahil edilir.

Borçlanma yapılsın veya yapılmasın memurun intibak işleminde uygulanır, bu şekilde memur için bir olumsuz durum ortaya çıkmaz. Borçlanma yapılırsa emeklilik için aranılan hizmet süresine ilave edilir, bu süre emekli ikramiyesi hizmet hesabında uygulanır.