Aşık Veysel'in umudunu yazdı, ilçedeki öğrencilere ücretsiz dağıttı

İnsanlık tarihine her alanda önemli katkılar yapan ünlü insanların, umut zekasına yönelik çalışmalar yapan Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, Sivaslı ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatını bir öykü kitabında ele aldı. 'Veysel'in altın anahtarı' ismiyle çıkardığı 35 sayfalık kitapta Demir, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ibretlik yaşamını, her yaştan çocuğun anlayabileceği sadelikte kaleme aldı. İlk etapta 500 adet basılan kitap, ara tatil döneminde ilçede çeşitli yaş gruplarında yer alan öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

'AŞIK VEYSEL BİR UMUT AŞIĞI'

Aşık Veysel'i, onun umutlarını çocuklara da anlatabilmek için kitabı hazırladığını belirten Demir, "Aşık Veysel, 'Dostlar beni hatırlasın' diyordu. Peki biz de Aşık Veysel'i nasıl hatırlayacağız? Kendisiyle ilgili çok sayıda çalışmalar yapıldı, yayınlandı. Anma günleri etkinlikleri yapıldı ama ben Aşık Veysel'in sazıyla, mızrabıyla ve umuduyla ilgili küçük bir çalışma hazırladım. Konumuz umut. Aşık Veysel bir umut aşığı insan. Çocukluğundan itibaren acılarla büyümüş birisi.

Annesi kendisini koyunları sağmadan gelirken o zaman şartlarında kendi ifadesiyle yol üzerinde doğuruyor. Kaç tane çocuk bu şartlarda dünyaya gelmiştir? O doğumuyla başlayan acılar, sıkıntılar Veysel'in hayat boyunca devam ediyor. 7 yaşına geldiğinde gözlerini kaybediyor. O dönemin meşhur hastalığı çiçek hastalığından dolayı. Çiçek hastalığından dolayı kardeşini kaybediyor. Sonra çocuğu vefat ediyor. Annesini kaybediyor, babasını kaybediyor. Dünyayı karanlık olarak görmesi gereken bir Aşık Veysel nasıl olur da ondan sonraki hayatını şu an dahi birçoğumuzun görmekte zorlandığı bir aydınlık dünya olarak görür ve bunu şiirlerinde, türkülerinde dile getirir. Bize umut olur. Bu umut ışığı beni çok etkiledi" dedi.

'UMUT EĞİTİMİNE ÖNEM VERMELİYİZ'

Aşık Veysel'le ilgili eksik kalan şeyler olduğuna inandığını belirten Demir, "Bence bu eksiklerin en başında Aşık Veysel'in umudunun çocukların seviyesine uygun şekilde konuşulmaması, anlatılmamasıydı. Uzmanların söylediğine göre çocuklar 1 yaşına kadar umut duygusunu öğreniyor ve gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla okul çağında, çocukluk çağında bir insanın umudu öğrenmesi, onu hayatında yansıtması, davranış haline dönüştürmesi, duygusunu ve düşüncesini bu şekilde geliştirmesi, oturtması, inşa etmesi o kadar önemli ki, biz bunu ancak bir insan 30-40 yaşına geldiğinde ve o kendisinden beklenen duyguları ve davranışları olumlu bir şekilde geliştiremediğinde görüyoruz.

Sonra psikologlarımız 'Bunun bir de çocukluğuna bakalım' diyor. 'Çocuklukta nasıl bir travma yaşamış? Başından nasıl bir olay geçmiş de bu insan bu hale gelmiş' diyorlar. Onu çözmeye çalışıyorlar. Öyleyse biz buradan şunu anlamalıyız. Çocuk dünyaya gelir gelmez onun umut eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Ben bir eğitimci olarak çocuklarımızın umuduna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Onların ders başarılarından önce, iş başarılarından önce umuduna odaklanırsak, onlar o umutla her şeyi yaparlar" diye konuştu.

'AŞIK VEYSEL, BULUNMAZ BİR ROL MODEL'

Umudun insan hayatını şekillendirecek en önemli unsur olduğuna inandığını ifade eden Muharrem Demir, "Umudunu kaybeden her şeyini kaybeder. Öyleyse umudunu bulan bu dünyada her şeyi bulur. Her şeyi keşfeder. Sanatçılarımızla, büyük kahramanların hayatlarını incelediğimizde biz hep bu noktaya giriyoruz. Başlarına her türlü olumsuz olaylar gelebilir. Sıkıntılar gelebilir. Acılar gelebilir. Ama siz bu acılarınızı ve sıkıntılarınızı bu kitapta bahsetmeye çalıştığım umut zekasını kullanarak çözerseniz, sizden daha büyük kimse olamaz.

Sizin bıraktığınız eserlerle kimse yarışamaz. Siz bir umut temsilcisi olursunuz. Umut sembolü olursunuz. Bu noktada Aşık Veysel bizim öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, ülkemiz için bulunmaz bir örnek, bulunmaz bir rol model. Bu modeli çok iyi anlatmamız gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. Ben karınca kararınca Aşık Veysel'in hayatını oturup, çalıştım. 7'den 70'e herkesin okuyabileceği renkli bir kitap haline getirdik ve bunu çocuklara hediye olarak dağıttık. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz bu kitapları okuyarak, okutarak, velilerimiz bu kitabı tanıyarak inşallah umudum o ki daha umutlu bir düşünce, bir duygu ve bir davranış edinirler. Umut, onların hayatında rehber olur" ifadelerini kullandı.