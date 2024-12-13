3+1 sistemi 1+1'e mi düşüyor?

Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcısı Arif Camgöz ve beraberinde oluşan heyet T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü sayın Bilal ŞENTÜRK'ü ziyaret ederek 3+1 sisteminin 1+1'e düşürülmesine ilişkin hazırladıkları rapor ve sunumları takdim etti.



Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Genç Sağlık Sendikasının düzenlemiş olduğu çalıştayda alanında uzman akademisyen ve hukukçuların hazırladığı 3+1 raporu bugün son haliyle personel prensipleri genel müdürüne ulaştırıldı.

Genel müdüre teslim edilen rapor sonrası artık gözler külliyeden gelecek talimatlarda olacak.



3+1 sisteminin 1+1 düşmesine ilişkin verdikleri mücadeleyi ilk günkü kararlılık sürdüreceklerini ifade eden Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkanımız Osman Kaya'nın bu hususta vermiş olduğu sözü yere düşürmeyeceğiz dedi.