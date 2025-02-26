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Türkiye bir kez daha barışın adresi oldu

Türkiye bir kez daha Ukrayna'da barış için görüşmelere ev sahipliği yapacak. Ukrayna Savaşı'nın başında karşılıklı olarak büyükelçiliklerinin faaliyetlerini askıya alan Rusya ve ABD'nin heyetleri, bu konuyu ele almak için yarın İstanbul'da bir araya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Şubat 2025 15:28, Son Güncelleme : 26 Şubat 2025 15:25
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Türkiye bir kez daha barışın adresi oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'a ziyaret gerçekleştiren Lavrov, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Lavrov, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki duruma değinerek, "Suriye'de yönetimin değişmesiyle oluşan sürecin kontrol dışına çıkmaması ve iç çatışmalara yol açmaması gerekiyor. Böyle bir risk var." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin bazı noktalarında çeşitli gruplar arasında hala çatışmaların yaşandığını ve bazı bölgelerin merkezi yönetimden ayrılmayı hedeflediğini aktaran Lavrov, "Bu sadece, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ayrılıkçılığı benimseyen Kürtleri değil, diğer etnik dini grupları da ilgilendiriyor. Bunlar özerkliğe kavuşmak için mevcut durumu kullanmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Şam yönetiminin bu tür sorunların ortadan kaldırılması amacıyla Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nı düzenlediğini hatırlattı.

ABD ve Avrupalı ülkelerin Suriye'ye yönelik yaptırım uyguladığına işaret eden Lavrov, söz konusu tek taraflı yaptırımlara karşı çıktıklarını ve bunların koşulsuz olarak kaldırılması için girişimlere devam edeceklerini dile getirdi.

"İsrail'in eylemleri, ateşkes anlaşması ve BMGK'nin kararlarıyla çelişiyor"

Lavrov, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini değerlendirerek, "İsrail ordusu, Hamas ve Lübnan ile yapılan anlaşmalarda yer almayan ek adımlar atıyor. Bu anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin ve Lübnan sorunlarına ilişkin kararlarıyla çelişen olgular yaratıyor. Bundan endişeliyiz." dedi.

BMGK'nin, Filistin devletinin kurulmasını öngören kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Eğer bu kararları frenleme, Filistin devletini kurmak yerine Filistinlileri yerinden etme yönünde girişimler olursa, bu saatli bombaya benzeyecek." şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, bu bağlamda Katar ile temasları sürdüreceklerini ve uluslararası platformlardaki imkanları kullanacaklarını kaydetti.

"Avrupa, Kiev'i savaşı devam ettirmeye teşvik ediyor"

Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına değinen Lavrov, "Avrupa, Ukrayna'ya askeri destek paketini sağlayacağını duyurarak Kiev yönetimini, savaşı devam ettirmeye teşvik ediyor." dedi.

Sergey Lavrov, Avrupa'nın barış güçlerini Ukrayna'ya konuşlandırması ihtimaline ilişkin ise "Herhangi bir seçenek değerlendirmiyoruz. Kimse bize bunu sormuyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizinin çözülmesi için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlayışa sahip olduğunu belirten Lavrov, "Ukrayna'nın yeniden silahlandırılmasını sağlayacak anlaşmalar yapılamaz." diye konuştu.

"ABD ile sistematik sorunları ele alacağız"

ABD ile istişarelerde dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili konuların ele alınmadığını bildiren Lavrov, ancak bunun ikili ilişkileri iyileştirme sürecinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Bakan Lavrov, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." şeklinde konuştu.

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