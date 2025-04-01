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LGS Sınav Başvuruları Yarın Başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi sınavı için başvurular yarın başlıyor. Sınav 15 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 11 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 10:25, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 10:26
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LGS Sınav Başvuruları Yarın Başlıyor

Yüzbinlerce 8'inci sınıf öğrencisi için heyecan dorukta. 15 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru süreci yarın başlıyor. Öğrenciler, bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirmeli. Sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak.

LGS Sınav Başvuruları ve Tarihleri

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular, 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerden, sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

LGS'ye ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevapları

MEB'den Öğrencilere Uyarılar

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için bazı önemli uyarılarda bulunuyor. Başvuru yapmadan önce, bilgilerin güncel olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bu kontroller, öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek ve öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Sınav Detayları

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak:

  • Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere 50 soru yöneltilecek, 75 dakika süre tanınacak.
  • Sayısal oturum ise 11.30'da başlayacak ve 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

Sınav Sonuçları ve Tercih Süreci

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

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