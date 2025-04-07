ABD'nin Gümrük Vergileri iPhone Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

Apple, ABD'nin yeni gümrük vergileri nedeniyle ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya kaldı. ABD'nin ek gümrük vergileri Apple'ın maliyetlerini artırdı; Türkiye'de 49 bin 999 TL'den satılan iPhone'larda yüzde 30-40 artışla fiyatların 65 bin -70 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

iPhone Fiyatlarına Şok Vergi Artışı

ABD'nin Gümrük Vergileri Sonrası Türkiye'de Yüzde 40'a Varan Zamlara Hazır Olun! ABD'nin ticaret politikalarının etkisiyle iPhone fiyatlarında büyük artışlar bekleniyor. Türkiye'deki iPhone fiyatlarının da bu artışlardan etkilenmesi, 65 bin - 70 bin TL seviyelerine ulaşan fiyatlarla karşımıza çıkabilir. İşte, yeni gümrük vergilerinin iPhone fiyatlarına etkisi ve artış oranları:

ABD'nin Yeni Gümrük Vergileri iPhone Fiyatlarını Uçuracak!

ABD Başkanı'nın uygulamaya koyduğu yüzde 34'lük ek gümrük vergisi, Apple'ın maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Apple, üretiminin büyük kısmını Çin'de gerçekleştiriyor ve Çin de benzer gümrük vergileri uyguluyor. Bu durum, Apple için toplamda 40 milyar dolara varan maliyet artışı anlamına geliyor. Analistler, bu maliyet artışının ürün fiyatlarına yansıtılması durumunda iPhone fiyatlarında yüzde 30 ila 40 oranında artış yaşanabileceğini belirtiyor.

ABD'deki Vergi Artışlarının Türkiye'ye Etkisi

ABD'deki vergi artışlarının Türkiye'deki iPhone fiyatlarına da yansıması bekleniyor. İşte bazı modellerin fiyat artış tahminleri:

iPhone 16: ABD'de mevcut fiyatı 799 dolardan 1.142 dolara çıkacak. Türkiye'de ise şu an 65 bin TL civarındaki iPhone 16'nın fiyatı, yaklaşık 22 bin TL artışla 87 bin TL'yi bulabilir.

ABD'de mevcut fiyatı 799 dolardan 1.142 dolara çıkacak. Türkiye'de ise şu an 65 bin TL civarındaki iPhone 16'nın fiyatı, yaklaşık 22 bin TL artışla 87 bin TL'yi bulabilir. iPhone 16 Pro Max: ABD fiyatı 1.599 dolardan, 2.300 dolara yükselebilir. Türkiye'deki mevcut fiyatı 109 bin TL olan iPhone 16 Pro Max, 34 bin TL'lik artışla yaklaşık 143 bin TL'ye çıkabilir.

ABD fiyatı 1.599 dolardan, 2.300 dolara yükselebilir. Türkiye'deki mevcut fiyatı 109 bin TL olan iPhone 16 Pro Max, 34 bin TL'lik artışla yaklaşık 143 bin TL'ye çıkabilir. iPhone 16E: En uygun fiyatlı model olan iPhone 16E'nin fiyatı, ABD'de 599 dolardan 856 dolara yükselecek. Türkiye'deki satış fiyatı 49 bin 999 TL olan bu model, yaklaşık 17 bin TL zamla 67 bin TL'ye ulaşabilir.

Apple'ın Fiyat Politikası ve Tüketicilere Etkisi

ABD'nin gümrük vergilerinin küresel ticaret üzerinde önemli etkileri oluyor. Apple gibi dev teknoloji şirketlerinin maliyetleri artarken, tüketiciler iPhone ve diğer teknoloji ürünlerinde büyük fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabilir. Apple'ın bu artışlara karşı alacağı önlemler ve fiyat politikaları, hem ABD hem de Türkiye pazarında yakından takip edilecek.Tüketiciler, iPhone fiyatlarında beklenen artışlarla ilgili Apple'dan açıklama beklerken, teknoloji dünyası da bu fiyat değişikliklerinin diğer ürünlere nasıl yansıyacağına odaklanıyor.