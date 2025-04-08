30 yaşındaki dansçı evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arkadaşları 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alamayınca evine gitti. Evinde hareketsiz bulunan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrollerde T.T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, daha önce de kadının intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 22:34, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 22:35
Şüpheli olay Serdivan ilçesinde meydana geldi.
30 yaşındaki dansçı T.T.'den haber alamayınca evine giden arkadaşları genç kadını hareketsiz halde buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İNTİHAR İHTİMALİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.