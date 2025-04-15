MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor

Memurlar Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 15 bin öğretmen atamasında hangi branşa ne kadar atama yapılacağını sordu.

Bakan Yusuf Tekin; hangi branşa ne kadar atama yapılacağına çalıştıklarını, hiçbir branşa ayrıcalık yapılmayacağını dile getirdi.

Tekin, branş ihtiyacına göre 15 bin kişilik atamayı yapacaklarını vurguladı.