MEB, 15 bin öğretmen atamada branşları çalışıyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmen atamasında hangi branşa ne kadar atama yapılacağına çalıştıklarını, hiçbir branşa ayrıcalık yapılmayacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 20:35, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 20:43
Memurlar Net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 15 bin öğretmen atamasında hangi branşa ne kadar atama yapılacağını sordu.
Bakan Yusuf Tekin; hangi branşa ne kadar atama yapılacağına çalıştıklarını, hiçbir branşa ayrıcalık yapılmayacağını dile getirdi.
Tekin, branş ihtiyacına göre 15 bin kişilik atamayı yapacaklarını vurguladı.10 bini akademiye olmak üzere 25 bin öğretmen atanacak