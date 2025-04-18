'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Tanıtıldı

Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Ana sayfaHaberler Sağlık

'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Tanıtıldı

İstanbul'da 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı tanıtıldı. Çocuklar sağlık elçisi olarak toplumu bilinçlendirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 15:10, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 15:54
Yazdır
'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtım etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde çocuk sağlığına yönelik kapsamlı programın tanıtımı, Güngören'deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda yapıldı. Programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce İstanbul'da görevdeyken lokal olarak yaptıkları "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programını bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye genelinde başlattıklarını söyledi. Geleceği oluşturan, sabrın, bilginin ve özverinin mesleği olan öğretmenlere teşekkür eden Memişoğlu, "Bizler bugünün, yakın dönemin sağlığını yönetiyoruz, onlar toplumun geleceğinin sağlığını inşa ediyorlar" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştiren ve üreten sağlık modeliyle, sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirten Memişoğlu, şöyle konuştu: "Sağlıklı kalmayı öncelik tutuyoruz. Yani koruyan, bedenine bakan ve sağlıklı bir toplum oluşması için beslenmesinden hareketine, alışkanlıklarından günlük yaşamına kadar her konuda sağlıklı kalmak için bilinçli olan, kendini geliştiren bir toplum hedefindeyiz." Onun için bunun başında toplumun eğitimi, kendini geliştirmesi gerekiyor. O nedenle biz her zaman söylediğimiz gibi koruyucu sağlığın temeli olan aile hekimliğini ve bu aile hekimliğiyle beraber sağlıklı hayat merkezlerimizin çok daha fazla kullanılmasını, oradan sağlık kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. O nedenle sağlıklı hayat merkezlerimizle birlikte insanlarımızın sağlık kültürünü arttırmak için saha programı başlattık.Kilo, kötü beslenme, kötü alışkanlık ve hareketsizliğin toplumda en büyük riskleri oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunlarla mücadelenin sadece sağlık hizmetleriyle başarılamayacağını, bireylerin ve toplumun her kesiminin çabası ve katkısıyla bu mücadelenin yürütülebileceğini kaydetti. Memişoğlu, çocukların sağlık bilincini ve kültürünü artırmak amacıyla oluşturdukları program kapsamında öğrencilerin derslerde öğrendikleri sağlık bilgisini, sağlık çalışanlarıyla ambulanslara, UMKE araçlarına ve acil durum hastanelerine dokunarak ve hissederek, koruyucu sağlığı benimsemesini amaçladıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Konuşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu tip protokolleri çok yaptıklarını ancak protokollerin hayata geçmesinin, anlam kazanmasının öğretmenlerin ilgisiyle olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, eğitim yolculuğunda kendileriyle yol arkadaşlığı yapan, bu konuda en ücra köşelerdeki okullarda bile kendilerine destek olan, kamuoyunda yalan, yanlış, iftira, dedikodu hiçbir şeye itibar etmeyen öğretmenlere teşekkür etti. İnsan hakları açısından bakıldığında temel parametreyi kaçırmadan düşünmeleri gerektiğinin altını çizen Tekin, "Temel parametremiz insanın sağlıklı bir biçimde hayatına devam edebilmesi." dedi.Sağlıklı bir insan, toplum ve dünya temin etmek için üzerlerine düşen sosyal sorumluluk alanlarında hizmet vermeye çaba sarf ettiklerini kaydeden Tekin, şunları kaydetti: "Her işin merkezine insanı koyuyoruz. İnsanın hem vücut bütünlüğünün hem ruh sağlığının sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için biz üstümüze düşenleri yapmak durumundayız." Dolayısıyla sağlığımızı korumak ve ilgili tedbirleri almakla yükümlü olan Sağlık Bakanlığı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek isterim.

Lisanslı Öğrenci Sayısı 2 Binden 751 Bine Çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül, projeyle kentteki bütün okullarda spor kulüpleri kurdurduklarını, lisanslı öğrenci sayısının 2 binden 751 bine çıktığını ve 1 milyon lisanslı öğrenci hedeflediklerini kaydetti. Vali Gül, "Öğrencilerimizin spor yapmalarını istiyoruz." dedi.

Bakanlar Protokol İmzaladı

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Tekin, iki bakanlık arasında işbirliği protokolünü imzaladı. Etkinlikte öğrenciler, aile hekimliği uygulamalarını deneyimleyip 112 Acil ve UMKE araçlarını tanıdı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilgilendirildi. Çocuklara "sağlık elçisi" rozetleri ve görev kartları verildi.

Okulların Sağlıklı Yaşam Merkezlerine Dönüştürülmesi Amaçlanıyor

Öte yandan, iki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında, ağız ve diş sağlığı, hijyen, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ilk yardım, bağışıklama hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı başlıklarında eğitimler ve uygulamalar yürütülecek. Sağlık okuryazarlığının erken yaşta kazandırılması ve kalıcı hale gelmesi amacıyla öğrenciler, sağlık bilgilerini çevrelerine aktarmaları amacıyla "sağlık elçisi" ilan edilecek. "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı, Sağlık Bakanlığı adına Halk Sağlığı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı adına Destek Hizmetleri ile Temel Eğitim Genel Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülecek. Program, okulları sağlıklı yaşam merkezlerine dönüştürmeyi ve toplum genelinde sağlık bilincini artırmayı amaçlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber