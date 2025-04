'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' Programı Tanıtıldı

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının tanıtım etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinde çocuk sağlığına yönelik kapsamlı programın tanıtımı, Güngören'deki 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'nda yapıldı. Programda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, daha önce İstanbul'da görevdeyken lokal olarak yaptıkları "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programını bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye genelinde başlattıklarını söyledi. Geleceği oluşturan, sabrın, bilginin ve özverinin mesleği olan öğretmenlere teşekkür eden Memişoğlu, "Bizler bugünün, yakın dönemin sağlığını yönetiyoruz, onlar toplumun geleceğinin sağlığını inşa ediyorlar" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştiren ve üreten sağlık modeliyle, sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını başlattıklarını belirten Memişoğlu, şöyle konuştu: "Sağlıklı kalmayı öncelik tutuyoruz. Yani koruyan, bedenine bakan ve sağlıklı bir toplum oluşması için beslenmesinden hareketine, alışkanlıklarından günlük yaşamına kadar her konuda sağlıklı kalmak için bilinçli olan, kendini geliştiren bir toplum hedefindeyiz." Onun için bunun başında toplumun eğitimi, kendini geliştirmesi gerekiyor. O nedenle biz her zaman söylediğimiz gibi koruyucu sağlığın temeli olan aile hekimliğini ve bu aile hekimliğiyle beraber sağlıklı hayat merkezlerimizin çok daha fazla kullanılmasını, oradan sağlık kültürünün oluşturulmasını amaçlıyoruz. O nedenle sağlıklı hayat merkezlerimizle birlikte insanlarımızın sağlık kültürünü arttırmak için saha programı başlattık.Kilo, kötü beslenme, kötü alışkanlık ve hareketsizliğin toplumda en büyük riskleri oluşturduğunu vurgulayan Memişoğlu, bunlarla mücadelenin sadece sağlık hizmetleriyle başarılamayacağını, bireylerin ve toplumun her kesiminin çabası ve katkısıyla bu mücadelenin yürütülebileceğini kaydetti. Memişoğlu, çocukların sağlık bilincini ve kültürünü artırmak amacıyla oluşturdukları program kapsamında öğrencilerin derslerde öğrendikleri sağlık bilgisini, sağlık çalışanlarıyla ambulanslara, UMKE araçlarına ve acil durum hastanelerine dokunarak ve hissederek, koruyucu sağlığı benimsemesini amaçladıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Konuşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu tip protokolleri çok yaptıklarını ancak protokollerin hayata geçmesinin, anlam kazanmasının öğretmenlerin ilgisiyle olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, eğitim yolculuğunda kendileriyle yol arkadaşlığı yapan, bu konuda en ücra köşelerdeki okullarda bile kendilerine destek olan, kamuoyunda yalan, yanlış, iftira, dedikodu hiçbir şeye itibar etmeyen öğretmenlere teşekkür etti. İnsan hakları açısından bakıldığında temel parametreyi kaçırmadan düşünmeleri gerektiğinin altını çizen Tekin, "Temel parametremiz insanın sağlıklı bir biçimde hayatına devam edebilmesi." dedi.Sağlıklı bir insan, toplum ve dünya temin etmek için üzerlerine düşen sosyal sorumluluk alanlarında hizmet vermeye çaba sarf ettiklerini kaydeden Tekin, şunları kaydetti: "Her işin merkezine insanı koyuyoruz. İnsanın hem vücut bütünlüğünün hem ruh sağlığının sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için biz üstümüze düşenleri yapmak durumundayız." Dolayısıyla sağlığımızı korumak ve ilgili tedbirleri almakla yükümlü olan Sağlık Bakanlığı yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek isterim.

Lisanslı Öğrenci Sayısı 2 Binden 751 Bine Çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül, projeyle kentteki bütün okullarda spor kulüpleri kurdurduklarını, lisanslı öğrenci sayısının 2 binden 751 bine çıktığını ve 1 milyon lisanslı öğrenci hedeflediklerini kaydetti. Vali Gül, "Öğrencilerimizin spor yapmalarını istiyoruz." dedi.

Bakanlar Protokol İmzaladı

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Tekin, iki bakanlık arasında işbirliği protokolünü imzaladı. Etkinlikte öğrenciler, aile hekimliği uygulamalarını deneyimleyip 112 Acil ve UMKE araçlarını tanıdı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen konularında bilgilendirildi. Çocuklara "sağlık elçisi" rozetleri ve görev kartları verildi.

Okulların Sağlıklı Yaşam Merkezlerine Dönüştürülmesi Amaçlanıyor

Öte yandan, iki bakanlık arasında imzalanan protokol kapsamında, ağız ve diş sağlığı, hijyen, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ilk yardım, bağışıklama hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı başlıklarında eğitimler ve uygulamalar yürütülecek. Sağlık okuryazarlığının erken yaşta kazandırılması ve kalıcı hale gelmesi amacıyla öğrenciler, sağlık bilgilerini çevrelerine aktarmaları amacıyla "sağlık elçisi" ilan edilecek. "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programı, Sağlık Bakanlığı adına Halk Sağlığı ile Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı adına Destek Hizmetleri ile Temel Eğitim Genel Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülecek. Program, okulları sağlıklı yaşam merkezlerine dönüştürmeyi ve toplum genelinde sağlık bilincini artırmayı amaçlıyor.