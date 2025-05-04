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Beşiktaşlı Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı oyuncu Gedson Fernandes'in penaltı kullanacağı sıra yüzüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2025 23:50, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2025 23:56
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Beşiktaşlı Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş'ın 36. dakikada kazandığı penaltı atışında bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes'e bir süre lazer tuttu.

Yaşanan olay sonrası Fernandes penaltı atışını gole çeviremedi. Maçın ardından güvenlik güçleri lazer tutan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

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