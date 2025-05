Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, trafik güvenliğini artırmak maksadıyla, birçok ülkede mecburi olan yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlardaki 'darbe tamponunun' Türkiye'de de zorunlu hale getirilmesi için kanun teklifi verdi.

Kanun Teklifinin Detayları

TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile kara yollarında yük ve yolcu taşımacılığı yapan, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı aşan motorlu araçlar ve bunların römorklarında arka alt koruma sistemi (darbe tamponu) bulundurulması zorunlu hale getiriliyor.

Darbe Tamponu ve Cezai Yaptırımlar

Darbe tamponu bulunmayan araçların trafikten menedilmesi ve sürücülerine de 2 bin lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Ersoy'un Teklif Gerekçesi

Kara yolu taşımacılığı, ülkemizin ekonomik, ticari ve sosyal hayatında büyük önem taşımaktadır. Ancak kara yolu taşımacılığında kullanılan motorlu taşıtların sebep olduğu trafik kazaları, can ve mal kayıplarına yol açmakta; özellikle ağır tonajlı araçların karıştığı kazalarda daha ciddi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Trafik güvenliğini artırmak ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok gelişmiş ülkede, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda arka alt koruma sistemlerinin (darbe tamponu) bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistemler, özellikle küçük araçların arkadan çarpması halinde ağır araçların altına girmesini engelleyerek ölümcül kazaların önüne geçmektedir. Bu düzenleme ile kara yolu trafik güvenliğinin artırılması, can kayıplarının önlenmesi ve ülkemizin uluslararası teknik mevzuatla uyumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.