Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen taburcu oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Şen, bugün taburcu edildi. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan Şen, futbol takımına iki kez şampiyonluk sevinci yaşatıp, birçok kupalar kazandırmıştı.