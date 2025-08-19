Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen taburcu oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen (86), tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 18:34, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 18:50
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı yüksek ateş şikayeti nedeniyle Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan Şen, bugün taburcu edildi. 1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan Şen, futbol takımına iki kez şampiyonluk sevinci yaşatıp, birçok kupalar kazandırmıştı.