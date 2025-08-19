Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu 44 kişinin ifadeleri alınmaya başlanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

20 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

44 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

İfade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 şüpheli tutuklama, 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tutuklanması talep edilen isimler şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora."

Haklarında adli kontrol talebi istenen kişiler ise şöyle:

"Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol."

İNAN GÜNEY DAHİL 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında Güney'in de olduğu 17 şüpheli tutuklandı.

27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 ŞÜPHELİNİN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 19 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, Güney'in elebaşılığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütü yöneticisi Murat Ongun'a bağlı hareket ettiği öne sürüldü.

Güney'in bazı şüphelilere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini verdiği ve reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği savunulan yazıda, "Özellikle yakın arkadaşı olan şüpheli Serkan Öztürk'ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete, Beşiktaş Belediyesi iştirakinde önceden genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yazıda, Güney'in BELTAŞ genel müdürlüğü ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para aldığı iddia edilerek, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği kaydedildi.

Güney'in örgüt yöneticisi Murat Ongun ve örgüt üyesi Kağan Sürmegöz'le birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı öne sürülen yazıda, bu suretle suç örgütünün milyonlarca Türk lirası haksız kazanç elde etmesine ve kamu zararına sebep olduğu iddia edildi.

Sevk yazısında Güney'in, haksız olarak elde edilen kazancın sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilerek suç örgütünün "SİSTEM" adını verdiği yapıya aktarılmasına ve bu suretle örgüte fon sağlanmasına katkıda bulunduğu, dosya içerisinde bulunan tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, mali raporlar, hesap hareketleri ve HTS raporlarının bu bulguları desteklediği kaydedildi.

Örgüt elebaşı, yöneticisi ve diğer örgüt üyeleriyle eylem birliği içerisinde hareket eden Güney'in üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeni bulunduğu gerekçesiyle "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.

KORUMASININ DA GÜNEY'LE BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sevk yazısında, soruşturmanın şüphelilerinden Güney'in koruması Veysel Eren Güven ve eniştesi İbrahim Akkaya'nın, bazı şahıs ve şirketlere usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerini vermesinde, verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para almasında, yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş vermesinde İnan Güney'le birlikte hareket ettiği öne sürüldü.

Murat Ongun'un akrabası olan şüpheli İbrahim Can Yaman'la ilgili sevk yazısında ise "Emrah Bağdatlı'nın yönlendirmesiyle şirket kurduğu veya var olan şirketiyle İBB ve iştiraklerinden usulsüz iş ile ihaleler alınmasında ihaleye teklif veren diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği, adrese teslim ihalelere muvazaalı teklif vermek suretiyle kendisinin ve diğer şüphelilerin ihaleleri kazanarak haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı"na yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Şüpheli Mahir Gün'le ilgili yazıda, "Örgüt yöneticisi Murat Ongun'un himayesinde kurulan, 'troll' diye tabir edilen sosyal medya oluşumunun mensubu olduğu, Ongun'un yönlendirmesiyle suç örgütünün menfaatleri doğrultusunda gerçek dışı haber yaparak veya yayarak geniş kitleler üzerinde algı oluşturma eylemlerinde bulunduğu, devletin organları aleyhine gerçekte var olmayan olayları gerçekmiş gibi göstererek ve halkı devlete karşı kinlendirmeye yönelik, yanıltıcı bilgilerin yayılmasında etkin rol oynadığına" ilişkin değerlendirme yapıldı.

Gün'ün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanması istendi.

Sevk yazısında diğer 18 şüphelinin de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

"Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat."

97 TUTUKLU

19 Mart'tan beri İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda 97 tutuklu bulunuyor.