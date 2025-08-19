TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı

TBMM Çankaya kapısına yakın bir noktada, beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede müdahale edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayın Detayları

marka araç, Çankaya kapısı yakınında alev aldı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale edilerek söndürüldü.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılıdı.

Olayla İlgili EGM'den Açıklama

19.08.2025 günü İlimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, prsikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.